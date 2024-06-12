От Путина с «приветом» 1 Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»

12.06.2024, 13:02

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На Западных Балканах назревает новый очаг напряженности.

Неоднократно переносимый Всесербский сабор (ассамблея) наконец-то состоялся вечером 8 июня в Белграде под лозунгом «Единый народ, единый сабор — Сербия и Серпска». Его целью было провозглашено подтверждение единства сербского народа, обсуждение «важных» решений о «выживании» сербского народа в его «очагах», экономическом прогрессе, сохранении сербского языка, общего культурного наследия. Иначе говоря — укрепление единства «сербского мира».

Но был и еще один слоган, который прозвучал в самом начале истории об ассамблее, выданный главой Республики Сербской Милорадом Додиком — «после 5 мая (первая дата проведения тогда еще «пасхальной ассамблеи». — В.Ц.) ничего не будет по-прежнему». Странные и тревожные лозунги, порождающие ряд вопросов.

Первый из них — так что же это за митинг такой, Всесербский сабор? Идея подобного мероприятия возникла в ходе кампании Белграда, Банья Луки и Москвы против обсуждения резолюции о Сребренице на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда был извлечен из шкафа запыленный лживый тезис: якобы резолюция обвиняет сербский народ в «геноцидности», и сотворен еще один: мол, резолюция приведет к «закрытию» Республики Сербской (РС).

Ассамблея должна была состояться сразу же после обсуждения на заседании Генассамблеи, неоднократно переносившемся. В случае если бы резолюция не прошла, митинг должен был показать силу и торжество «сербского мира». А поскольку резолюцию все же приняли, сабор стал попыткой оживить проект Слободана Милошевича о «великой Сербии», напугать обывателя давлением Запада на Сербию и РС, его намерениями ограничить все сербское — государственность, язык, культуру. Сабор стал и проверкой реакции международной общественности на намерения отменить Дейтонские мирные соглашения и показать, что река Дрина (пограничная река между Сербией и одним из энтитетов БиГ — РС) — река, не разделяющая сербов. А для этого попытаться навязать сербам разных стран новую единую национально-культурную идентичность, основанную на великосербстве.

В саборе приняли участие около 7 тысяч сербов — как местных, так и из соседних стран, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей Сербской православной церкви (СПЦ).

Министры провели совместное заседание правительств Сербии и РС, где обсуждались конкретные вопросы сотрудничества, и подписали около десятка двусторонних меморандумов и протоколов о сотрудничестве в развитии транспортной инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства, энергетики, культурного и образовательного обменов.

Всю субботу больше 2500 участников 48 самодеятельных коллективов, в основном детских, давали на площадях Белграда концерты. А участники ассамблеи молились, заседали, подписывали. В целом эта смесь мероприятий выглядела как шоу или фестиваль «сербского мира», завершившийся грандиозным салютом.

Вопрос второй — зачем нужен сабор? Если коротко — для реванша. После поражения в ГА ООН сербскому президенту Александару Вучичу нужно было показать свою силу, в первую очередь внутри страны. Сабор давал такую возможность: подтверждена претензия Сербии (и сербов) на лидерство в регионе, с одной стороны, а с другой — часть мероприятия носила достаточно прагматичный характер — обсуждалось развитие сотрудничества Сербии и РС при лидерстве Белграда.

Поэтому некоторые телеканалы (в частности PinkTV) и выступавшие на саборе откровенно восхваляли президента, призывая всех «встать за командиром Вучичем», «крепком, как орех, защитнике сербов».

Часть сабора, посвященная формированию планов сотрудничества, с удовлетворением была встречена на обоих берегах Дрины, спокойно — в Черногории и Северной Македонии, и даже в Хорватии. А вот попытку реванша с молебнами, салютами и концертами восприняли как примитивное повторение церковно-коммунистических идеологических балаганов, бессмысленных в политическом ключе. Принятая «Декларация о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа» из 49 пунктов не изменит баланс сил на международной арене и в регионе. Даже несмотря на упомянутую угрозу Милорада Додика о грядущих изменениях.

Вопрос третий — при чем здесь Додик? А при том, что он стал системным фактором дестабилизации Западных Балкан, проводником политики Кремля в регионе. Вот и проведение сабора он, «вдохновленный» встречей с Путиным в кулуарах экономического форума, использовал для очередной атаки на целостность БиГ, сделав ряд провокационных заявлений.

Кстати, отметим, что встреча Додика с кремлевским вождем перед ассамблеей может рассматривать как неприятный для Вучича сигнал — мол, ты не единственный, с кем дружим и поддерживаем, есть Додик, с которым регулярно встречаемся, а он следует московским указаниям более четко, не проводит учений с НАТО и не очень хочет в ЕС.

На сабор Додик явился прямо из России, где уже начал наступление на единство БиГ, повторяя неоднократно озвученные фантазии: вскоре проведем референдум о независимости РС; мы начнем подготовку договора о мирном разделе БиГ; превратим XXI век в век объединения сербов; подадим заявку о приеме РС в БРИКС и т.д. Подчеркнем, что все это противоречит Дейтонским мирным соглашениям.

Надо отметить, что выступления Вучича и Додика на саборе, схожие в главном — продвижении великосербства, в некоторых акцентах были отличны. Президент Сербии говорил о стабильности региона, сохранении мира, целостности БиГ, сотрудничестве. А вот президент РС сделал акцент на противостоянии, на выводе РС из БиГ, якобы «ущербности» Боснии и Герцеговины.

Сепаратизм Додика не имеет поддержки в самой РС, где против выхода выступает часть депутатов Скупштины энтитета и немало бизнесменов. А Евросоюз и США еще раз напомнили, что не допустят раскола единой БиГ, в чем им помогут Cилы Евросоюза (EUFOR), увеличившие своей контингент почти в три раза. Да и НАТО готово обеспечить целостность страны.

Что же подписали участники Всесербского сабора? Декларация о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа состоит из 49 пунктов. Ее благословил третий организатор сабора — патриарх СПЦ Порфирий, после чего ее должны одобрить парламенты в Белграде и Банья Луке. Сей документ производит двоякое впечатление. С одной стороны — это достаточно детальная программа развития сотрудничества практически во всех сферах жизни — экономике, науке и культуре. Такой подход можно лишь приветствовать, ведь сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности региона. Более того, Декларация провозглашает евроинтеграцию стратегической целью Сербии и РС.

Но есть и другая сторона, заставляющая задуматься: а не является ли Декларация «дорожной картой» сближения, возможно, вплоть до объединения, о чем постоянно твердит Додик, но молчит Вучич?

Вот несколько примеров. Провозглашено создание Национального совета сербского народа, который «отвечает за координацию и выполнение актов Всесербского сабора, а также своих актов». Что это как не наднациональный парламент, контролирующий исполнительные органы и готовящий свои решения, обязательные для исполнения? Добавим сюда и установление единых всесербских гимна, герба, праздников.

Подтвержден единый подход Сербии и РС к сохранению военного нейтралитета, что отбрасывает решения БиГ по вступлению в НАТО. Под прикрытием слов об уважении Дейтонских мирных соглашений ряд пунктов Декларации фактически торпедирует их в завуалированной форме — непризнание механизма назначения Высокого представителя; утверждается, что РС в одностороннем порядке может расширять свои полномочия и юрисдикцию; фактически одобряется возможность не признавать постановления правительства и Скупштины БиГ. Декларация подрывает и переговорный процесс по нормализации отношений между Сербией и Республикой Косово и категорически настаивает на исключительном употреблении названия «Косово и Метохия» для обозначения «неотъемлемой части Сербии».

Вряд ли подобный документ будет способствовать миру и стабильности на Западных Балканах. Многое будет зависеть от его жизненности и выполнения его пунктов. Остается не ясным, от кого же авторы Декларации всеми способами собрались защищать сербский народ?

Возможно, она так останется лишь декларацией с набором желаний. Возможно, ее реализация, если она начнется, будет способствовать улучшению жизни граждан Сербии и РС. Но не исключено, что сей документ приведет к новому обострению напряженности на Западных Балканах.

Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»