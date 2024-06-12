закрыть
12 июня 2024, среда, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ развернули роты наземных роботов

  • 12.06.2024, 13:12
  • 1,582
ВСУ развернули роты наземных роботов

Какие задачи они уже выполняют?

В Вооруженных силах Украины созданы отдельные роты наземных беспилотных комплексов, которые уже выполняют задачи на передовой. Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вадим Сухаревский в комментарии порталу «Милитарный».

Сообщается, что операторы наземных дронов осуществляют огневое поражение, минирование, разминирование, логистические операции, эвакуацию, а также применяют роботов в качестве камикадзе. Подобные технологии призваны снизить риски для жизни военных на линии боевого столкновения. По словам командующего СБС, прорыв в этой области — это важный ресурс для победы в войне.

«Наша цель – сделать так, чтобы наземные роботизированные комплексы выполняли задачи на одном участке фронта, защищая позиции во время вражеского штурма. Это реально, я в это верю», — отметил Вадим Сухаревский.

В комментарии порталу Delo.ua Вадим Сухаревский также отметил, что украинские военные начали применять наземные беспилотные дроны для дистанционного минирования и в качестве камикадзе еще в 2022 году. Однако оснащение наземных платформ средствами огневого поражения происходило с некоторой задержкой, в частности из-за непонимания, какими именно пулеметами их лучше вооружить: образца СССР или НАТО.

Как отмечает командующий СБС, на данный момент в Украине уже есть аппараты с вооружением обоих типов. По словам офицера, оба вида наземных роботов показали высокую эффективность, осуществляя огневое сопровождение украинской пехоты.

Силы беспилотных систем — это новейший род войск ВСУ, указ о создании которого был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 6 февраля 2024 года. Командующим СБС стал полковник Вадим Сухаревский, который ранее занимал должность одного из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его сферой ответственности были беспилотные системы и развитие применения дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова