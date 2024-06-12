Польские пограничники прокомментировали закрытие перехода в Тересполе 12.06.2024, 13:22

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Фото: PAP/Wojciech Pacewicz

Переход закрывали из-за белоруса.

Представитель Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницки заявил PAP, что сегодня в пункте пропуска «Тересполь» гражданин Беларуси пытался пешком перейти мост на польскую сторону.

«Автомобильный пограничный переход в Тересполе обслуживает только автомобильное движение. Мы не пропускаем пешеходов. Этого человека вернули на белорусскую сторону. Во время вмешательства мужчина угрожал прыгнуть в воду», — заявил Сеницки.

После переговоров с белорусскими пограничниками, мужчина ушел в сторону белорусского перехода.

Напомним, белоруса Дмитрия Смактуновича 11 июня выдворили из Польши за нарушение правил пребывания в Евросоюзе: его ВНЖ в Литве аннулировали.

СМИ пишут, что ранее белорус задерживался в Польше за перевозку мигрантов. Его жена говорит, что задержание было в апреле 2023 года, тогда он сотрудничал со следствием, благодаря его действиям удалось выйти на других участников канала перевозки.