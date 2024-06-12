Крах экономики России ускоряется Петр Андрущенко

12.06.2024, 13:23

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Из-за потерь на войне россияне вынуждены стимулировать пенсионеров вернуться к работе.

Наверняка каждый слышал хвастовство Путина об аномально низком уровне безработицы. И это действительно правда. Однако есть нюанс. Слишком низкий уровень безработицы в экономике – следствие нехватки рабочих рук, а не достижение социального благосостояния. Поэтому если бы Путин разбирался в экономике, реальной экономике, а не выдумках Ленина – Сталина, он никогда бы этим не хвастался.

Дело в том, что к 2030 году России, по официальным данным, потребуется не менее 2,4 млн рабочих рук дополнительно. Неофициально то, что можно увидеть уже из открытых данных и результатов анализа рынка труда по регионам, – Россия уже достигла критической точки насыщения вакансий. Пока это в основном касается физического и низкоквалифицированного труда. Но тенденция к изменению в сторону ухудшения стабильна. «СВО идет по плану».

Еще вчера эту проблему пытались решить притоком мигрантов из Азии. Спорно успешно, однако решение. Из-за реальности бесконтрольности процесса возникли целые диаспоры, которые следует называть этническими бандами. Апофеозом стал теракт в Crocus City Hall, после чего российское население требует демигранизации. Результат – на данный момент миграционные процессы остановлены. Контроль пытаются усилить. Но нас интересует другое – миграционный поток в России остановился. А проблема рабочих мест – нет. Кризис нарастает.

Именно здесь пришло время упомянуть о дополнительной оплате «работающим пенсионерам». Теме индексации было много посвящено в пародии на экономический форум в Санкт-Петербурге, и уже с 2025 года как будто индексация стартует. Почему? Таким образом российское правительство пытается вытащить пенсионеров работать вместо солдат.

Здесь важно разобраться без пропаганды (контрпропаганды?) и наконец сказать: россияне медленно, но сами за деньги идут умирать на нашей земле. Ибо таких зарплат от 200 тыс. руб. в России нет. Нигде больше. Просто никто не говорит, как долго ты будешь ее получать.

Вдобавок Госдума России официально закрыла доступ к статистическим данным о трудовом резерве. О чем это все? О двух вещах. Об экономике, крушение которой ускоряется не только санкциями, но и реальными потерями рабочей силы. Но и о не бесконечности мобилизационного ресурса.

Главный вывод, с которым мы должны остаться, – это время. Время – наш главный партнер. Время и умение ждать, и ожидая с минимальными эмоциями, сокращать популяцию россиян. Они точно кончатся раньше, чем мы думали сначала. И экономические показатели – яркое и безэмоциональное тому доказательство.

Петр Андрющенко, «Гордон»