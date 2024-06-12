Подержанный Opel в Беларуси стоит почти в два раза дороже, чем в Литве 2 12.06.2024, 13:27

Фото: tut.by

За сколько продают авто с пробегом в Минске, Вильнюсе и Варшаве?

С 4 июня изменились правила вывоза легковых автомобилей из Литвы в Беларусь. Они могут существенно повлиять на ситуацию на этом рынке. Издание «Радыё Свабода» сравнило, сколько стоят автомобили в Беларуси и у наших европейских соседей.

В Беларуси подержанные авто дороже, чем в соседних странах ЕС

Например, в Минске четырехлетняя Toyota Corolla XII стоит 18 148 евро (62 131 рублей, как указано в объявлении). Это относительно новый вариант на рынке подержанных автомобилей.

В Вильнюсе нашлась такая же машина за 16 000 евро (54,8 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 12 июня). Дешевле на 2148 евро, или на 12%.

В Польше ту же марку с аналогичным пробегом можно найти за 16 683 евро (17 610 при покупке за наличные). Это чуть более 57 тыс. рублей и 60,3 тыс. соответственно.

Skoda Octavia 2020 года с пробегом в Минске готовы продать за 16 660 евро (в рублях цена указана 56 077).

В Литве аналогичный автомобиль можно приобрести за 13 450 евро (4 тыс. рублей), то есть на 3 210 евро (почти 11 тыс. рублей) или на 19% дешевле.

В Польше Skoda Octavia 2020 отдают за 14 574 евро (49,9 тыс. рублей).

Разницу в цене лучше всего увидеть на примере старых автомобилей с большим пробегом. В Беларуси Opel Astra 2010 года выпуска с пробегом 236 000 километров продают за 7 911 евро (27 083 рубля).

В Литве ту же модель, но на 2 года новее, можно приобрести за 4290 евро (14,7 тыс. рублей). Это в 1,8 раза дешевле.

Покупка Opel Astra 2010 года выпуска в Польше обойдется немного дороже, чем в Литве — 4634 евро (15,9 тыс. рубля).

Подержанные автомобили премиальных марок в Беларуси стоят значительно дороже. Например, BMW 3 серии 2013 года выпуска можно приобрести в Минске за 17 218 евро (в рублях сумма указана 58 945).

В Литве такая же модель аналогичного возраста обойдется в 12 700 евро или 43,5 тыс. рублей. И это будет вариант с меньшим пробегом.

В Польше купить BMW 3 серии 2013 года можно взять за 12 860 евро — это чуть более 44 тыс. рублей.

Автомобили до 1000 евро

Купить машину можно не в идеальном состоянии, а на ходу, в ЕС это даже дешевле 1000 евро. Например, Citroen Xsara Picasso 2006 года продают в Литве за 800 евро. По курсу Нацбанка это 2740 рублей.

В Беларуси за эти деньги можно купить только европейские автомобили 80-х и 90-х годов и в состоянии запчастей. Или советские «Жигули» 1990 года за 723 евро (2 476 рублей).

«От ситуации на авторынке проигрывают все»

С начала войны в Украине беларусский авторынок находится в кризисе — новые европейские автомобили почти не продаются, а на рынке доступны беларусские автомобили китайской марки Geely, некоторых других марок Китая и российских производителей.

Согласно последней статистике Белстата за 2023 год, все торговые организации реализовали в Беларуси 11 531 новый автомобиль и 5 772 подержанных авто. С 2021 года рынок полностью не восстановился: тогда было продано 20 256 новых автомобилей и 6 963 подержанных автомобиля.

По мнению эксперта исследовательского центра Beroc Анатолия Харитончика, от роста цен и отсутствия новых европейских автомобилей в Беларуси проиграют все, пишет издание.

— Это беспроигрышная ситуация. В краткосрочной перспективе это выгодно Бельгии, другим производителям, имеющим доступ на белорусский рынок. В долгосрочной перспективе это искусственное преимущество, обусловленное барьерами. Это не увеличивает стимул производителя к развитию. Если будут изменения, то будет сложно конкурировать с европейскими производителями, — считает эксперт.

Частичное оживление рынка по сравнению с 2022 годом (было продано 7705 новых автомобилей и 5949 старых автомобилей) было вызвано отложенным спросом, так как люди давно планировали покупку автомобиля. Свою роль сыграли и недорогие кредиты на автомобили отечественных производителей.

— Очевидно, что есть часть потребителей, которые продолжают ездить на старых машинах. Возможно, они бы купили новый, но китайские и российские производители их не удовлетворяют. Это отсутствие выбора, — предполагает Анатолий Харитончик.

По данным Белoрусской автомобильной ассоциации, в январе-апреле текущего года в Беларуси было продано 11 366 новых автомобилей. Это на 162% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля белорусского производителя BelGee составляет 54,8%. В прошлом году этот показатель составил 78,7%. Снижение этого процента, по мнению ассоциации, связано с расширением рыночной доли российских автомобилей и импортом из-за пределов ЕАЭС.