Могилевчанка пыталась «дать на чай» инспектору ГАИ российскими рублями 12.06.2024, 13:37

Ее задержали.

Жительницу Могилева задержали за попытку дать взятку инспектору ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 11 июня в милицию поступило сообщение о том, что на одной из АЗС заметили Volkswagen, за рулем которого находится нетрезвая женщина.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ обнаружили за рулем указанного авто 47-летнюю жительницу облцентра. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Женщина попыталась решить вопрос, дав инспектору ГАИ «на чай».

«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности не отреагировала, оставив 250 белорусских и 5 000 российских рублей в салоне служебного автомобиля», — говорится в сообщении.