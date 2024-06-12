СМИ: Нидерланды передадут Украине первые F-16 этим летом 12.06.2024, 13:53

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ВСУ смогут использовать истребители для ударов по военным объектам на территории РФ.

Из Нидерландов в Украину первые истребители F-16 поступят уже летом 2024 года. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она уточнила, что соответствующая процедура идет по плану - сначала самолеты поступят из Дании, а затем - из Нидерландов.

«Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор их поставки будут поставлены «на поток». Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы», - сказала Оллонгрен.

В то же время она не уточнила конкретную дату, когда именно произойдет передача самолетов, но сказала, что это «общий план» и они будут отвечать потребностям Украины.

Министр добавила, что, кроме самих самолетов и пилотов, нужны технический персонал, оборудование, инфраструктура и Украина проводит соответствующие мероприятия, чтобы принять истребители.

По словам Оллонгрен, когда ВСУ получат F-16, то сами будут решать, как их использовать. Она подчеркнула, что Украина воюет против агрессора, согласно уставу ООН, речь идет о самообороне. Поэтому, если возникнет необходимость ударить по российским военным объектам, украинские пилоты смогут это сделать с помощью F-16.

«Итак, это - самооборона», - подчеркнула Оллонгрен.

По ее мнению, когда Украине запрещают использовать определенное оружие по военным целям в целях самообороны на территории РФ, которая ведет захватническую войну, это все равно, что предлагать воевать «со связанной одной рукой».

«Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично», - сказала Оллонгрен.

Она предположила, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но эти истребители сделают Воздушные силы и противовоздушную оборону Украины гораздо сильнее. К тому же имеет большое значение мастерство соответствующих специалистов, а ВСУ, по словам министра, очень креативные.

«Мы это увидели в Черном море, когда вы прогнали Черноморский флот РФ», - сказала она.