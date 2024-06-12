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Белоруска покусала и избила телефоном полуторогодовалого сына

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  • 12.06.2024, 13:58
  • 3,962
Белоруска покусала и избила телефоном полуторогодовалого сына
иллюстративное фото

Она нанесла 14 ударов.

Женщину из Борисовского района обвинили в том, что она истязала собственного сына. Ребенку — полтора года.

Происшествие случилось 25 февраля 2024 года. В течение дня мать нанесла сыну не менее 14 ударов руками, ногами и мобильником по разным частям тела, пишет onliner.by.

Кроме того, женщина дважды укусила ребенка за руку, а затем бросала малыша на пол и кресло из положения стоя, толкала его руками и ногами.

На теле у ребенка образовались ссадины и кровоподтеки. Серьезных повреждений мальчик, к счастью, не получил.

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