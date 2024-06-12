Редких дельфинов разных видов заметили вместе в океане 1 12.06.2024, 14:10

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Никто не знает, зачем они собрались.

Исследователи сфотографировали редкого находящегося под угрозой исчезновения иравадийского дельфина (Orcaella brevirostris) в группе индо-тихоокеанских горбатых дельфинов (Sousa chinensis). Известно, что малыш находился в компании своей матери, однако ученые не понимают, как они оказались в окружении совершенно иного вида дельфинов, пишет «Фокус».

Иравадийские дельфины темно-серые со сплющенными мордами, а индо-тихоокеанские горбатые дельфины розовые с длинными носами, а потому мать с детенышем сильно отличались от общей массы млекопитающих, плавающих у побережья Камбоджи.

Удивительные кадры были сделаны сотрудниками Службы охраны морской среды Камбоджи. Исследователи заявили, что взаимодействие было «чрезвычайно необычным», поскольку два вида обычно собираются лишь во время поиска пищи в одном и том же районе.

По словам ведущего научного сотрудника Камбоджийского проекта по сохранению морских млекопитающих Бекки Чемберс, они с коллегами были рады обнаружить детеныша уязвимого вида, однако до сих пор не уверены, что заставило их оказаться вместе. Ученые считают такое поведение загадочным и не могут с уверенностью сказать «хорошо это или плохо».

Иравадийские дельфины известны во всем мире тем, что выплевывают воду изо рта и помогают людям ловить рыбу. Этот вид находится под угрозой исчезновения отчасти потому, что животные часто запутываются в рыболовных снастях. Исследователи не знают, сколько дельфинов Иравади осталось в дикой природе, но, согласно Красному списку МСОП, их популяция сильно фрагментирована.

По словам Чемберс, они с коллегами исследовали дельфинов на юге Камбоджи, когда впервые встретили детеныша. Внимание ученых привлекло то, что детеныш фактически был новорожденным, а вовсе не подростком, которые ранее встречались ученым.

Известно, что иравадийские дельфины гибридизируются с индо-тихоокеанскими горбатыми дельфинами, но это происходит крайне редко. В то же время ученые не заметили явных признаков того, что детеныш является плодом двух разных видов животных — все его физические особенности характерны для ирвадийского дельфина. Это позволяет предположить, что оба его родителей принадлежали к дельфинам Иравади.

Оба вида этих дельфинов одинаково заботятся о детенышах, которые не являются их прямыми потомками, в редких случаях такая забота также может распространяться и на другие виды, однако ученые не уверены, заботились ли горбатые дельфины о детеныше или пытались ему навредить.

Существует вероятность, что дельфины на самом деле пытались отделить мать от детеныша в акте агрессии, возможно, мотивированной конкуренции. Однако исследователи не могут сказать наверняка.