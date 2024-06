Bloomberg: ЕС больно ударит по Китаю 12.06.2024, 14:11

Пекин уже дал сигнал о готовности принять ответные меры.

Европейская комиссия объявит китайским производителям электромобилей временные тарифы, из-за чего китайские компании столкнутся с дополнительными сборами в размере около 25%, сообщает агентство Bloomberg.

«Лицо, знакомое с дискуссиями в Брюсселе, сообщило, что цифры еще не окончательные. Официальные лица из нескольких государств-членов ЕС заявили об ожиданиях, что пошлины составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще большими затратами на импорт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнительный орган блока начал расследование китайских субсидий на электромобили в прошлом году. Ожидается, что тарифы будут введены примерно 4 июля.

В свою очередь Китай уже дал сигнал о готовности принять ответные меры в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями.

Акции, связанные с китайскими производителями электромобилей, снизились в Гонконге накануне решения ЕС. На этой неделе Geely Automobile Holdings Ltd. и Xpeng Inc. упали примерно на 8%, тогда как лидер сектора BYD Co. потерял около 3%.

Хотя такие действия были нацелены на китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely, более высокие ставки – с нынешних 10% – также затронут ряд западных автопроизводителей, во главе с Tesla Inc., которая также поставляет Model 3 из Шанхая в Европу как BMW AG и Renault SA.

Текущий сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.