Белорусские банки массово вводят комиссии 1 12.06.2024, 14:17

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На целый ряд услуг.

Банки вводят комиссии за снятие наличных, комиссии за пополнение карточки с помощью перевода, меняют комиссии по платежам в российских рублях и юанях, сообщает сайт banki24.by.

БНБ-Банк сообщил, что с 11 июня внес изменения в сборник платы (вознаграждений). При этом изменения по карточкам вступают в силу с 9 июля. Так, банк приостановил оказание услуги по смене pin-кода в банкоматах БНБ-Банка и Белгазпромбанка.

С 9 июля за просмотр баланса карточек БНБ-Банка в банкоматах Белгазпромбанка будет удерживаться комиссия. Размер комиссии зависит от вида банковского продукта.

Для физлиц за снятие наличных с карточек БНБ-Банка в банкоматах Белгазпромбанка будет удерживаться комиссия. Размер комиссии зависит от вида банковского продукта.

Меняются комиссия за снятие наличных и лимит на их бесплатное снятие. Комиссия по карточкам составит:

Visa Platinum — в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) — 3% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 2 500 BYN / 1 000 USD / 1 000 EUR / 75 000 RUB в месяц;

Visa Infinite — в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) — 3% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 5 000 BYN / 2 000 USD / 2 000 EUR/ 150 000 RUB в месяц;

Pandacard — в инфраструктуре иных банков РБ — 3% от суммы (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 1 000 BYN в месяц; в инфраструктуре банков-нерезидентов — 3% (мин. 5 BYN);

Зарплатная карта 1-2-3 — в инфраструктуре банков-нерезидентов — 3% (мин. 5 BYN);

Gold Travel — в инфраструктуре банков-нерезидентов — 3% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 2 500 BYN / 2 000 USD / 2 000 EUR / 150 000 RUB в месяц.

Вводится комиссия за пополнение карточки БНБ-Банка с помощью перевода с карточки банков-нерезидентов — 0,5% от суммы.

Для юридических лиц меняется комиссия за снятие наличных с использованием корпоративной карточки в инфраструктуре иных банков РБ, теперь она составит: Visa Business и Mastercard Business — 2% от суммы операции (мин. 3,5 BYN); Белкарт Business — 2% от суммы (мин. 3,5 BYN).

Также БНБ-Банк информировал, что 12 июня с 06:00 до 07:00 будут проводиться техработы в процессинговом центре. В указанный период возможны временные перебои в работе карточек, включая оплаты в интернете, операции в банкоматах и терминалах, в сети организаций торговли.

Еще в этом банке сообщили, что 13 июня с 09:00 будет проводить плановые техработы. Возможны перерывы в работе сервиса токенизации карточек банка международной платежной системы Visa в цифровых кошельках ApplePay и SamsungPay.