В Литве застряли сотни авто из США, которые направлялись в Беларусь 4 12.06.2024, 14:25

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Вильнюс перекрыл транзитный коридор.

В порту Клайпеды скопились сотни автомобилей, которым не удалось преодолеть литовско-белорусскую границу после 4 июня. Некоторые из них вернулись на таможенные склады, сообщает портал «Автобизнес».

Новый порядок вывоза машин из Литвы фактически перекрыл литовский транзитный коридор для автомобилей, купленных в США.

С 4 июня таможня Литвы требует расширенный перечень документов для автомобилей, экспортируемых, реэкспортируемых или перевозимых транзитом. В том числе нужно представлять обязательства экспортера и получателя товара в том, что товар не предназначен для российского рынка. Кроме того, теперь нужно в течение 40 дней после пересечения границы предъявить копию таможенной декларации, подтверждающую, что автомобиль растаможили не в России. А при реэкспорте или транзите легковушки в Беларусь вывезти такой автомобиль теперь может только собственник — не близкий член семьи и не родственник, представляющий доверенность.

Проблему с доставкой в Беларусь журналистам подтвердили в логистическом отделе одной из компаний по доставке машин из США. Однако, по оценкам специалистов, «паниковать не стоит».