Европейский суд обязал «Газпром» заплатить $14 миллиардов 1 12.06.2024, 14:34

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За прекращение поставок газа в Германию.

Международный арбитраж в Стокгольме удовлетворил иск немецкого энергетического концерна Uniper к «Газпрому» о выплате компенсации на сумму более 13 млрд евро ($14 млрд) и прекращение поставок газа в Германию.

Как сообщила Uniper в среду, решение было принято 7 июня и касается нарушения газовых контрактов российской компанией с середины 2022 года.

Согласно вердикту арбитража, все средства, которые могут быть взысканы с «Газпрома», будут поступать непосредственно правительству Германии, которое стало владельцем Uniper после того, как компания оказалась на грани банкротства.

В прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии и один из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper перестал получать российский газ в контрактных объемах вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал оплачивать его «в рублях». Поставки полностью прекратились осенью 2022 года, когда в Балтийском море были взорваны три нитки «Северных потоков». В результате Uniper был вынужден закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим до рекордов ценам. Чтобы спасти компанию от финансового краха, правительство ФРГ выделило 29 млрд евро, а затем было вынуждено ее национализировать.

В связи с решением арбитража Uniper разрывает долгосрочные контракты на покупку российского газа, в рамках которых «Газпром» должен был качать в ФРГ 24 млрд кубометров в год. Вердикт суда «дает юридическую ясность для Uniper», заявил гендиректор компании Майкл Льюис: «Получив право прекратить договоры согласно решению арбитража, мы прекращаем действие договоров с «Газпром экспортом».

Решение суда в пользу Uniper может стать лишь началом: общая сумма исков, поданных к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа на европейский рынок, приближается к $20 млрд.

Помимо Uniper еще около $1 млрд от «Газпрома» потребовал RWE — другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год. Французская Engie потребовала от «Газпрома» около $1,3 млрд с учетом импорта на 2 млрд кубометров в год, оценивал ранее аналитик БКС Рональд Смит. Итальянская Eni подала иск в мае 2023 года, не раскрывая его сумму. Однако с учетом объема закупок — около 20 млрд кубометров ежегодно — он может исчисляться миллиардами евро, как и у немецких импортеров.

Тогда же, в мае 2023 года, компенсации потерь от «Газпрома» потребовала польская Europol Gaz. Компания, управлявшая польским участком трубопровода «Ямал-Европа», который качал газ из Западной Сибири потребителям в Германии, подала иск на 6 млрд злотых, или $1,45 млрд за нарушение условий контракта. В мае 2024 года 400 млн евро от «Газпрома» потребовала болгарская «Булгаргаз».

По словам источников Reuters в юридических кругах, Uniper не питает иллюзий, что «Газпром» в реальности заплатит присужденную арбитражом компенсацию. Согласно отчетности российской компании, денег на выплаты всем истацам у нее попросту нет. На 31 декабря запасы наличных и их эквивалентов на счетах «Газпрома» составляли 1,426 трлн рублей, или $15,5 млрд. По итогам года газовая монополия впервые за четверть века получила чистый убыток по МСФО, а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за все время, что существует компания.