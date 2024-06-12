Мифический разрыв 3 Игорь Кулей

12.06.2024, 14:42

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Ни уехавшие, ни оставшиеся не перестали верить в то, что в 2020 году Лукашенко проиграл.

«Разрыв между теми, кто уехал, и теми, кто остался, в последнее время растет», – констатирует чуть ли не каждый, кто берется за обсуждение этой темы. Вот на днях появилось и соответствующее исследование Белорусской аналитической мастерской. И снова в заголовках новостей читаю: разрыв между белорусами внутри страны и за ее пределами растет. А что за разрыв? В исследовании говорят, что разрыв недоразумения и обиды. И что в Беларуси уже зреет новое общество, а уехавшие живут в другом мире. Читаю там, что кто-то вернулся в Беларусь, и с удивлением узнаю, что всё не так, как в новостях: люди живут себе дальше, на улицах звучит музыка, а белорусы, которые остались, наслаждаются жизнью. Вы не понимаете, что это означает? Это разрыв растет!

А вы когда-нибудь думали о разрыве между белорусами до 2020 года? Я вот поискал в интернете статьи на эту тему , старше пяти лет. Там немного, и они связаны с экономикой. Кто-то считал, что жили мы бедно, а кто-то считал, что все хорошо. Хотя есть отдельные визионеры, которые понимали истинное разделение и 20 лет назад, но об этом чуть позже. А пока беру на себя смелость заявить, что такой острый вопрос «разрыва» – явление новое. Так вот, я считаю, что сама постановка вопроса о том, что есть какой-то там разрыв между теми, кто уехал, и теми, кто остался, – это полная чушь. Почему? Да потому, что разрыв между двумя соседями из одного подъезда одного и того же дома в Борисове или Кобрине может быть больше, чем между белорусом в Варшаве и белорусом в Минске. Если вы так хотите найти разрыв, то эмигранты вам не нужны.

Расскажу на собственном примере. В 2006 году я принимал участие в послевыборной Площади, и по утрам стоять было сложней: было очень холодно, хотелось спать, людей на площади оставалось пара сотен. Мы видели, как после ночи оживает город: полные автобусы развозят людей на работу. Мы стояли под бело-красно-белыми флагами, несогласные с фальсификацией результатов голосования, и смотрели на них – а они на нас. Мы стояли на площади, потому что хотели лучшего будущего для страны, и люди в автобусах, наверное, тоже, кто ж его не хочет, лучшего будущего. Но одни белорусы стояли на площади, а другие ехали на работу. В полуторамиллионном Минске не нашлось и тысячи человек, которые бы этим утром видели путь к лучшему будущему именно через площадь. Разрыв? Еще какой. Прошло 18 лет, и сегодня я слышу и от тех, кто был тогда на площади, и от тех, кто был в том автобусе, что разрыв есть только с теми, кто за границей. А рядом с собой вы его не замечали?

Или давайте не о политике. Для какого количества белорусов джазовые вечера у минской старой Ратуши или ночная жизнь на Зыбицкой были какой-то большой ценностью? Для кого-то были, а для кого-то это был пустой звук. Тоже разрыв. Кто-то идет по улицам родного Слонима, видит разрушенную старую синагогу и думает: когда же ее восстановят? А кто-то другой думает: когда ее уже снесут, ведь своим разваленным видом она портит гармонию и красоту…

Короче, сколько белорусов, столько разрывов. Помните, я говорил о визионерах, которые понимали это давно? Вспомните Лявона Вольского. и его песню про Менск и Минск: мы живем одновременно в двух городах, раздвоение личности срывает нам крышу… Тот живет в Беларуси, а этот – в Белоруссии. Еще один разрыв. Но это не такой интересный разрыв; почему-то о разрыве между теми, кто уехал и теми, кто остался, говорят чаще.

Но мне, если говорить о 2020 годе как о событии, разделившем нашу историю на «до» и «после», легче найти то, что и дальше объединяет большинство, оставшееся в Беларуси, и тех, кто должен был уехать, чем то, что нас разделяет. Ведь объединяет нас главное, а отличия только в мелочах. Ни уехавшие, ни оставшиеся не перестали верить в то, что в 2020 году Лукашенко проиграл. Ни те, ни другие не перестали верить, что только репрессиями и тотальным страхом Лукашенко продолжает удерживать власть. Не перестали верить, что Лукашенко – это тупик и деградация. Не перестали верить, что политические перемены – это лучшее будущее для нашей страны.

Так что я искренне считаю, что надо перестать говорить о каких-то мифических разрывах между эмигрантами и теми, кто остался, а чаще говорить о том, что нас объединяет. И на этом открывать новую страницу после 2020 года. А тезис о разрывах выгоден только тем, кто хочет нас разделить.

Игорь Кулей, «Белсат»