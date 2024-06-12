«Красивые интервью и бла-бла-бла»: футбольный агент разнес тренера сборной Беларуси 12.06.2024, 15:00

Белорусские футболисты безвольно проигрывают.

Футбольный агент Валерий Исаев в Telegram прокомментировал поражения сборной Беларуси от России (0:4) и Израиля (0:4):

— Карлос, а я не злой и не разочарован.

Не грузись, большинство болельщиков сборной пребывают в таком же состоянии, как и я. Да, было на эмоциях пару матчей после смены главного тренера сборной. Мы увидели, что потенциал наших футболистов не на совсем унизительном уровне, и можно не проигрывать 8:0 и обыгрывать сборную Эстонии.

Парни глотнули воздуха и... закурили сигарету.

Красивые интервью, обещания перед матчами, бла-бла-бла. Третий год списывали неудачи на игры без болельщиков – нате вам полный домашний стадион. Так лучше, наверное, все-таки не дома и без болельщиков, и сетовать на происки врагов, чем так безвольно и позорно проигрывать при полных трибунах.

Россия без еврокубков и турниров для сборной – уверенно, красиво, по спортивному нагло, в удовольствие порвала нашу команду. После игры парни обещали не вешать нос, разобрать ошибки и без сюрпризов реабилитироваться.

Но, как выяснилось, информации от первого матча было маловато для Алоса – и с Израилем еще 4 проглотили, — написал Исаев.