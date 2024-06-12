От РСДРП до кооператива «Озеро» 1 Ольгерта Харитонова, «Радио Свобода»

12.06.2024, 15:01

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Рашизм зародился на воровской сходке.

День независимости отмечают многие государства мира по случаю отделения от других стран, прекращения оккупации и так далее. В российском случае Декларацию о государственном суверенитете РСФСР приняли в 1990 году, когда Россия находилась в составе СССР. Стремление к независимости от центра, от Центрального комитета КПСС, желание придать центробежным силам больший политический вес и сделали 12 июня Днем независимости. Впрочем, большинство россиян этот праздник не признали – не поняли, не ощутили себя причастными.

Триколор они тоже не хотели принимать. Помню, как идея изменения флага стала обсуждаться на государственном уровне весной 1990 года. Бело-сине-красные флажки появились на некоторых столиках на первом Съезде народных депутатов РСФСР. Мы же, молодые, образованные, уставшие от диктатуры компартии, думали: «А зачем новой России флаг старой Российской империи? Не хотелось бы возрождать царский имперский дух!» Но во время августовского путча бело-сине-красный стяг широко использовался силами, противостоявшими ГКЧП, и, когда он был обагрен кровью людей, погибших за новую Россию, стало понятно, что да, с этим флагом в руках россияне отстояли свою независимость от угрозы реанимации сталинизма и большевизма.

Тогда перед их взором вставал во всем своем великолепии мираж свободы и демократии. И вот прошло немногим более трех десятилетий…

Год назад, в мае 2023 года, Верховная рада Украины ввела слово «рашизм» в законодательство, приняв постановление «Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических». Украинские депутаты считают, что путинский режим воплощает старые идеи фашизма и национал-социализма.

Гражданам Украины необходимо было как-то назвать то, против чего они ведут оборонительную войну. Рашизм как явление, распространению которого украинцам приходится противостоять, – это не только Путин и российские войска, но и вся армия пропагандистов, идеологов, это Русская православная церковь, поддерживающая войну, а также те сторонники путинской власти, которые своим одобрением обеспечивают возможность проведения «специальной военной операции».

Рашизм – это идеология и практика политического режима, против которого борется сейчас Украина и который должен быть осужден международным трибуналом.

Американский историк Тимоти Снайдер обозначает термином «рашизм» господствующую в России идеологию, имеющую характерные признаки фашизма: культ личности, культ смерти, мифологизацию прошлого, всеобъемлющую цензуру и тотальную войну как средство достижения своих целей.

На третьем году полномасштабного вторжения в Украину аббревиатуру РФ стали расшифровывать как «Русский Фашизм», Россию называют Рашистской федерацией, а рашизм считают идеологией Русского мира. Пишут об этом в основном на украинском языке, и не нам, говорящим на русском, оспаривать данные утверждения. Однако разобраться не только в терминологии, но и в сути явления имеет смысл.

Под фашизмом и в России, и в Украине традиционно понимают германский нацизм, против которого во время Второй мировой войны воевал СССР.

Начало немецкому фашизму было положено 24 февраля 1920 года на собрании в пивном ресторане «Хофбройхуас» в Мюнхене, когда Адольф Гитлер огласил программу «25 пунктов» и предложил переименовать прежнюю организацию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). В политической публицистике Германии того времени партию стали называть «наци». «25 пунктов» представляют собой набор спекулятивных, малоконкретных и даже отчасти противоречащих друг другу требований, и тем не менее они были признаны официальной программой нацистской партии.

Немецкий фашизм стартовал с создания партии и провозглашения программы, в которой, несмотря на невразумительные формулировки, идеологическая основа проступала достаточно четко, без двусмысленностей. Базовыми принципами фашизма являются идеология превосходства и практика уничтожения «недочеловеков» – Untermensch. Остальное: национализм, элитаризм, шовинизм, диктатура, милитаризм, тоталитаризм и прочее – это уже как петлички на френче: служат украшением, повышают в звании, не меняя сути.

В самом начале ХХ века пивной ресторан «Хофбройхаус» посещал Владимир Ильич Ульянов, который издавал в Мюнхене газету «Искра». 1 апреля 1901 года в Мюнхен приехала Надежда Константиновна Крупская и приступила к работе в качестве секретарши в редакции газеты. В своем дневнике она как-то сделала запись на немецком языке: «Besonders gern erinnern wir uns an das Hofbräuhaus, wo das gute Bier alle Klassenunterschiede verwischt» ("Особенно охотно вспоминаем мы о «Хофбройхаус», где прекрасное пиво стирает все классовые различия"). Равные права для всех – мечта российских социал-демократов. Но через два года в их среде появились большевики…

В 1902 году, всё еще находясь в Мюнхене, Ленин пишет свою программную работу «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», где он формулирует собственную концепцию партии. С его точки зрения, «партия нового типа» должна быть централизованным боевым формированием. Ленин заявляет: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!» Партию следует создавать на принципе «демократического централизма» – строгой иерархической структуры. В отличие от Карла Маркса и его соратников по Коммунистическому интернационалу, Ульянов-Ленин не видел в пролетариате революционного запала, считал, что последний склонен лишь к экономическим требованиям («тред-юнионизм»), поэтому необходимая «сознательность» должна была быть «привнесена» извне партией профессиональных революционеров.

С лета 1901 года Ленин работал над проектом программы партии. На II съезде РСДРП в 1903 году были рассмотрены две ее части: программа-минимум и программа-максимум. Последняя определяла конечную цель партии – построение социалистического общества, а также условия достижения этой цели – социалистическую революцию и диктатуру пролетариата. Диктатура в качестве непременного и действенного метода решения задач использовалась «вождем мирового пролетариата» повсеместно: как внутри, так и вне партии. Помимо этого, в годы революции 1905–1907 годов лидер большевиков стал настаивать на немедленном приведении в жизнь тактики боевых отрядов и превратился в «ярого сторонника террора». Ленин публично объявил грабеж допустимым средством революционной борьбы. Большевики оказались единственной социал-демократической организацией в России, прибегавшей организованно и систематически к экспроприациям (так называемым «эксам»). Главное – это победить, разрушить «весь мир насилья… до основанья, а затем…» Беда притаилась в экзистенциально-нравственном противоречии: в Зле не вызревает Добро, из ничего и выйдет ничего, насилие порождает только насилие. Если все хорошие убьют всех плохих, то на земле останутся лишь убийцы.

В итоге, когда большевистский переворот был осуществлен, идеологией революционеров стала перманентная революция, а практикой – экспроприация экспроприаторов и тотальное уничтожение несогласных. Так Россия получила не только диктатуру партии, но и ее тень, истребляющую сначала несогласных, а потом и согласных, чтобы оставшиеся боялись, – ЧК-НКВД-КГБ. «Награбленное» прежними экспроприаторами закончилось быстро, наступили голод и разруха. Как строить новый социалистический мир, никто не знал, поэтому загонять людей в «светлое завтра» приходилось плетью страха и обрубанием корней. Большевики блистательно провалили все попытки созидания чего-то радикально нового и при этом функционирующего, любые потуги как во внешней, так и во внутренней политике: законодательной, экономической, социальной, культурной – привели к полной бесхозяйственности. Советской власти удалось выстоять только и исключительно за счет диктатуры чекистов. На страхе, лжи и рабском труде большевики продержались более семидесяти лет…

В конце ХХ века в Ленинградской области возник кооператив «Озеро». О создании какой-либо партии речь не шла, программа не формулировалась, устав не прописывался. Не было никакого заговора, но сговор наверняка был – сговор по участию и организации коррупционных сделок. Это был не съезд партии, а воровская сходка, и документов, ее подтверждающих, благодаря которым можно было бы обнародовать суть сговора, конечно же, не осталось.

Рашизм родился не ради величия какой-либо нации и не в целях совершения мировой революции, а исключительно с целью личного обогащения. Никаких других идей, из которых можно было бы замесить идеологию, у отцов-основателей не было, поэтому так трудно сейчас выдать какую-нибудь систему из завиральных идей. Путиным и другими членами кооператива владеет одна идея – удержать награбленное.

Материальное благосостояние пробившегося на кормление президента сколачивалось постепенно и методично. При этом методы были не менее, а может быть, и более чудовищные, чем у ленинских большевиков. Во-первых, «бывшему» гэбисту надо было войти во власть, и он подогревал террористическими актами страх перед кавказскими националистами, а потом посадил на чеченский трон верного пса – Рамзана. Надо честно признать, что Путин явно перестарался с террором: после девяностых запрос у населения России на «сильную руку» и без того был достаточно велик. И дальше президент также действовал по запросу народонаселения. Необходимо было предотвратить распад Российской Федерации, к которому влекла ее историческая тенденция, и Путин провел преобразование всех систем: политической, правовой, экономической – под себя, под свое представление о власти и под имперское сознание россиян.

Если во время первого и второго сроков популярность Путина была высока за счет установившейся политической стабильности и экономического роста, а значит, и благосостояния народа, то после 2012 года Путин решил играть на национализме и ксенофобии. Усилилась борьба с ЛГБТ, был принят закон об «иностранных агентах» и началась война в Украине. И вновь Путин получил поддержку избирателей.

После аннексии Крыма стало понятно, что только на возгонке имперскости и победобесия президент может остаться у власти и укрепить ее.

Осенью 2023 года комиссия по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы признала правление Путина диктатурой. А сам Владимир Владимирович, соответственно, является диктатором. О чем свидетельствует разрешение находящемуся де-факто уже 24 года у власти президенту оставаться таковым вплоть до 2036 года, отсутствие независимых СМИ, стремление контролировать больше аспектов жизни людей, чем это делает любой король, отсутствие подлинного парламентаризма, отсутствие правосудия и т. п. При этом диктатура Путина основывается не столько на строгой внутрисистемной дисциплине, сколько на клептократии, то есть правлении мошенников, использующих преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения государственных средств.

Центральная тема мировоззрения Путина — не Русский мир, не традиционные ценности, не идея «Великой России», не стремление присоединить к ней территории стран, входивших в состав Советского Союза. Всепожирающие идеи Путина – удержание власти, увеличение личного благосостояния и поиск врагов.

Отсюда и рашизм – это не «Великая Россия» über alles, это не перманентная революция, загоняющая народы в светлое будущее. Это – диктатура, построенная на клептократии и ведущая экспансионистскую политику, основанную на великорусском шовинизме, ультранационализме, насилии как единственном методе решения конфликтов, милитаризме, маскулизме, жесткой иерархии, бесправии населения, приоритете государства и культе личности.

12 июня отмечается государственный праздник Российской Федерации – День России: именно такое название он носит с 2002 года. Начинали его праздновать как День независимости, а теперь впору переименовать в День русского фашизма (РФ). Страшная метаморфоза.

Ольгерта Харитонова, «Радио Свобода»