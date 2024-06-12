Представлен бронированный спортивный Volkswagen 12.06.2024, 15:08

Как он выглядит.

В ЮАР выполнили нестандартный тюнинг Volkswagen Golf GTI. Заряженный хэтчбек превратили в бронеавтомобиль, пишет «Фокус».

Бронированные Volkswagen Golf GTI создали в южноафриканской компании SVI Engineering, в первую очередь для полиции, которой нужны не только защищенные, но и быстрые авто для патрулирования.

Спортивный Volkswagen Golf GTI получил бронекапсулу салона из стали толщиной 3,5 мм. Кроме того, появилась защита моторного отсека и аккумулятора. Конечно же, установлены пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся прокола.

Теперь Volkswagen Golf GTI защищен по стандарту В4+ и способен выдержать обстрел пулями калибром 7,62 мм. Впрочем, он и потяжелел — масса выросла до 1765 кг. Поэтому динамика авто несколько хуже: 245-сильный хэтчбек не способен разогнаться до сотни за 6 с, как стандартная модель, но остается быстрым.

Стоимость бронирования VW Golf GTI относительно небольшая — 35 000 долларов. Со временем такой же тюнинг будет предлагаться и для более мощного 320-сильного Volkswagen Golf R.