Стратегический ядерный бомбардировщик B-52H неожиданно появился возле Калининграда 1 12.06.2024, 15:16

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Откуда взлетел американский самолет, неизвестно.

В среду, 12 июня, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США вместе со шведскими истребителями и противолодочным самолетом P-3 Orion ВМС Германии вышли на рубежи пуска ядерных ракет, целью которых является российский Калининград. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальна Війна».

Ведущие канала опубликовали данные ресурса flightradar24, согласно которым американский бомбардировщик был замечен в небе над Балтийским морем у побережья Швеции.

На скриншотах можно увидеть, что самолет находился в небе более двух часов.

«Непосредственно сейчас американский бомбардировщик отрабатывает выход на пусковые рубежи ядерных ракет по Калининграду», — говорится в посте.

Между тем место вылета бомбардировщика не уточняется. Хотя ранее тот же канал сообщал об аналогичном вылете американского самолета в сторону Калининграда. Так 8 июня бомбардировщик B-52H ВВС США взлетел с военной авиационной базы Фэрфорд на территории Великобритании и совершил маневр по отработке ядерного удара по территории РФ.

Данные вылеты, вероятно, связаны с крупнейшими военными учениями сил НАТО в Балтийском море — BALTOPS 24, которые проводятся с 7 по 20 июня. В них задействованы 9 тысяч солдат, 50 военных кораблей и 80 самолетов.