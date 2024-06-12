«Посмотрите на лица людей, которые выступают на высоких постах» 1 12.06.2024, 15:20

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Медик жестко ответила лукашистам.

Основная причина оттока кадров в медицине — потребительский экстремизм. Об этом заявил вчера Игорь Тур в своей авторской передаче. Пропагандисты не вещают отсебятину, а всегда четко артикулируют позицию государства. «Белые халаты» поговорили с координаторкой Фонда медицинской солидарности Лидией Тарасенко о происходящем:

— Пропаганда долго молчала, но наконец вынуждена признать очевидное: из медицины уходят люди! Пытаясь объяснить происходящее с «политически верной» точки зрения, Игорь Тур в своей псевдоаналитической передаче попытался нагромоздить смысловую конструкцию из полуправды и личных наблюдений. Очевидные причины оттока медиков называть нельзя, ведь это: переработки, низкие зарплаты, репрессии, «палочная» система. Зато можно разглагольствовать о «потребительском терроризме» и сделать ожидаемый вывод — во всем опять виноваты пациенты.

Получилось почти убедительно. Простые решения и объяснения сложных проблем — это вообще конек пропаганды. Возможно, даже не все заметили в логических симулякрах Тура серьезный прокол: делая выводы о проблемах с кадрами в здравоохранении, пропагандист ссылается не на официальную статистику, а на свои частные впечатления и разговоры с анонимными источниками. Давит на эмоции, не оперируя фактами.

И если полностью выключить логику и поддаться искушению поэмоционировать вместе с Туром, появляется мыслишка: а ведь действительно — с народцем-то опять не повезло! Достает он своими жалобами наших славных медиков, вот они и бегут в Германию, Польшу и Литву.

Пропаганда предлагает нам посочувствовать уязвленному самолюбию врачей и медсестер, при этом скромно умалчивая, что в государственной системе Беларуси каждому человеку упорно, и как оказалось, успешно доказывают, что вашу личность можно уменьшить до функции, до обслуживателя идеологии, постоянно меняющейся, противоречивой и чужой.

Поступил в медицинский ВУЗ? Бегом вступать в БРСМ (если не сделали этого раньше), а потом — обязательно явиться на мероприятия военной памяти, субботники, отработку после университета, отработку после отработки.

Хочешь больше свободы, отучившись на платном? Нет, платники отправляются подписывать дополнительные соглашения к контракту, где написано, что даже отдав деньги за обучение, они продолжают быть должны.

Попытка тотального контроля выглядит смешно и страшно одновременно. Люди, поставленные в такие условия, плохо справляются с задачами, требующими ответственности, креативности, высокой мотивации. А из мотивирующих факторов у многих работников остались только страх и надежда. Но этого недостаточно, чтобы удержать на рабочих местах тысячи людей, уезжающих в другие страны или уходящих из профессии куда угодно.

Самый яркий пример провала в кадровой политике — это даже не медицина, а сфера государственных служащих. Посмотрите на лица людей, которые выступают от лица государства на высоких постах. Послушайте их речь, посмотрите на позы, проследите за мыслями, которые высказывают. Способны ли они что-либо создавать? Готовы ли принимать смелые решения? А брать на себя ответственность?

И вот вчера с экранов государственного телевидения показали, что обратили внимание на проблему с кадрами в медицине. Меня это настораживает. Ну не станут же, поняв, что люди бегут, возвращать медработникам какие-то права… Может, на красный крест поборы прекратятся? Не верю. Нет никаких сомнений, что репрессии не прекратятся, напротив, могут лишь добавить элемент хаоса, например, отменить клинические протоколы — лечите как хотите.

Единственный мотив таких выступлений — обострить напряжение между медиками и пациентами. Создать конфликт, за которым будет удобно прятать истинные причины проблемы.