Российские корабли и катера больше не охраняют Крымский мост 1 12.06.2024, 16:01

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Оккупанты защищают мост по-другому.

Представитель ВМС ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Radio NV рассказал, как Россия сейчас охраняет Крымский (Керченский) мост.

«Раньше у них на охране моста находилось от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно в море, а сейчас их там ноль. Соответственно, они как-то должны эту проблему решить», — говорит Плетенчук.

Также он объяснил, каким образом, по замыслу россиян, баржи и боновые заграждения должны сработать:

«Они пытаются максимально сузить возможность маневра, сузить проход для того, чтобы контролировать было легче этот участок, этот район моря с целью, конечно, защиты того самого сооружения. <...> Вот они строят пассивные заграждения, инженерные сооружения в виде тех же барж с боновыми заграждениями. Цель — это противодействие».