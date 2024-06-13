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Большое изменение

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  • Александр Роднянский
  • 13.06.2024, 15:02
  • 5,994
Большое изменение
Александр Роднянский

Где россияне, которые плакали после «9 роты»?

Больше 19.5 тысячи сотрудников ЧВК «Вагнер» погибли в так называемой «битве за Бахмут». 

Это цифра из нового расследования «Медиазоны» и Русской службы «Би-би-си». 

Расследования, основанного на документах о финансовых выплатах погибшим наемникам, доступ к которым получили журналисты. 

19.5 тысяч – это не приблизительная оценка. Не «сообщения Минздрава Хамаса». 

Это документально подтвержденные данные. 

«Для каждого погибшего мы знаем номер жетона, ФИО, позывной и дату гибели», – говорится в расследовании. 

Прочитаешь такой материал и невольно ожидаешь острый общественный резонанс.

Всего один (!) эпизод войны, попытка взять штурмом всего один (!) небольшой украинский город. 

А количество погибших превышает суммарные потери СССР за десять лет войны в Афганистане (15 тысяч человек)…. 

А резонанса нет. Никто не обсуждает эти данные, не возмущается, не выходит на улицы. Никого не смущают такие цифры. 

Про общество все понятно – оно сознательно игнорирует войну, уходит от ее обсуждения, старается жить, не замечая –  «как до войны». 

Это большое изменение.

Почти 20 лет назад на российские экраны вышел фильм Федора Бондарчука «9 рота», продюсером которого был и я. В те времена фильм прозвучал очень громко и оказался невероятно успешным. Он рассказывал о гибели одной роты, оставленной  командованием на безымянной высотке, одной из многих в той бесславной войне.  

Выходя из кинозала после «9 роты», плакали многие зрители и в России, и в Украине, во всех странах бывшего СССР. Плакали, скорбя над гибелью молодых солдатиков. Не думая даже о том, что вторжение советских войск в соседнюю страну унесло жизни почти миллиона афганцев…

Прошло всего несколько десятилетий и вот уже 19.5 тысяч погибших российских солдат, погибших лишь в одной битве, россиян особо не трогают. Не говоря уже о жертвах среди мирного украинского населения, ставших жертвами российской агрессии…

И сложно поспорить с российским писателем Дмитрием Глуховским, написавшим: 

«Главное достижение Владимира Путина за четверть века правления Россией – тотальное обесценивание человеческой жизни». 

Любой жизни. Даже жизней своих соотечественников. 

Не могу этого понять. Не могу принять. 

Не могу привыкнуть.

Александр Роднянский, Telegram

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