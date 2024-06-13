закрыть
13 июня 2024, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сантехников надо переаттестовать, совсем от рук отбились уже»

5
  • 13.06.2024, 15:06
  • 4,222
«Сантехников надо переаттестовать, совсем от рук отбились уже»

В Беларуси взялись за еще одну категорию работников.

Министерство по налогам и сборам хочет ввести изменения для налоговых консультантов. Ведомство разместило на общественное обсуждение соответствующий законопроект. Новшества среди прочего предполагают, что специалисты, которые подтвердили квалификацию до 1 июня этого года, должны будут пройти переаттестацию. Как планируется, сделать это нужно будет в течение шести месяцев после принятия изменений (если их введут в итоге).

Такие консультанты среди прочего объясняют, как работает налоговое законодательство, помогают заполнять декларации для физлиц и компаний.

Как говорится в обосновании к законопроекту, чиновники хотят ввести лицензирование для наловых консультантов, а также заставить их пройти переаттестацию. Еще МНС предлагает уточнить требования к претендентам на такую работу, а также расширить их права и обязанности и ввести «механизм контроля качества оказываемых услуг».

«Я как налоговый консультант считаю нецелесообразным проведение переаттестации в форме устного экзамена. Предполагаю, что получив аттестат полгода назад, не могла потерять свою квалификацию или что знания мои как-то изменились, — отметил один из комментаторов законопроекта. — Или комиссия, которая мне присвоила, этот аттестат, сомневается в том, что что-то сделали не так. Мы же и так должны раз в два года подтверждать свою квалификацию. Многие консультанты не будут пересдавать экзамены, а, соответственно, получать аттестат. Как следствие, налоговых консультантов станет меньше раза в три, и вся нагрузка перейдет на налоговые органы».

Еще один комментатор законопроекта предполагает, что из-за предлагаемых новшеств может вырасти награзка на налоговиков.

«Условие о поголовной переаттестации всех налоговых консультантов в шестимесячный срок — излишняя мера, которую необходимо исключить, — написал еще один комментатор. — Если есть необходимость в дополнительной проверке всех налоговых консультантов, то это можно сделать в рамках обязательного повышения квалификации. У налоговых консультантов есть обязанность проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 2 года — значит, в рамках этого повышения и провести переаттестацию всех в течение 2 лет».

«Адвокатов переаттестовали. Юристов аттестовали. Сейчас налоговые консультанты. Кто следующий?» — задается вопросом в своем телеграм-канале юрист Илья Латышев. «Сантехников надо переаттестовать, совсем от рук отбились уже!» — ответили ему в комментариях.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип