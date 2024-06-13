«Сантехников надо переаттестовать, совсем от рук отбились уже» 5 13.06.2024, 15:06

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В Беларуси взялись за еще одну категорию работников.

Министерство по налогам и сборам хочет ввести изменения для налоговых консультантов. Ведомство разместило на общественное обсуждение соответствующий законопроект. Новшества среди прочего предполагают, что специалисты, которые подтвердили квалификацию до 1 июня этого года, должны будут пройти переаттестацию. Как планируется, сделать это нужно будет в течение шести месяцев после принятия изменений (если их введут в итоге).

Такие консультанты среди прочего объясняют, как работает налоговое законодательство, помогают заполнять декларации для физлиц и компаний.

Как говорится в обосновании к законопроекту, чиновники хотят ввести лицензирование для наловых консультантов, а также заставить их пройти переаттестацию. Еще МНС предлагает уточнить требования к претендентам на такую работу, а также расширить их права и обязанности и ввести «механизм контроля качества оказываемых услуг».

«Я как налоговый консультант считаю нецелесообразным проведение переаттестации в форме устного экзамена. Предполагаю, что получив аттестат полгода назад, не могла потерять свою квалификацию или что знания мои как-то изменились, — отметил один из комментаторов законопроекта. — Или комиссия, которая мне присвоила, этот аттестат, сомневается в том, что что-то сделали не так. Мы же и так должны раз в два года подтверждать свою квалификацию. Многие консультанты не будут пересдавать экзамены, а, соответственно, получать аттестат. Как следствие, налоговых консультантов станет меньше раза в три, и вся нагрузка перейдет на налоговые органы».

Еще один комментатор законопроекта предполагает, что из-за предлагаемых новшеств может вырасти награзка на налоговиков.

«Условие о поголовной переаттестации всех налоговых консультантов в шестимесячный срок — излишняя мера, которую необходимо исключить, — написал еще один комментатор. — Если есть необходимость в дополнительной проверке всех налоговых консультантов, то это можно сделать в рамках обязательного повышения квалификации. У налоговых консультантов есть обязанность проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 2 года — значит, в рамках этого повышения и провести переаттестацию всех в течение 2 лет».

«Адвокатов переаттестовали. Юристов аттестовали. Сейчас налоговые консультанты. Кто следующий?» — задается вопросом в своем телеграм-канале юрист Илья Латышев. «Сантехников надо переаттестовать, совсем от рук отбились уже!» — ответили ему в комментариях.