Белоруска родила в третий раз в 19 лет и стала самой молодой многодетной мамой в стране 16 13.06.2024, 15:19

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Первый ребенок появился у девушки в 15 лет.

Жительница городского поселка Уваровичи Буда-Кошелевского района, 19-летняя Мария Синцова официально стала самой юной многодетной мамой Беларуси. Первый ребенок появился у девушки в 15 лет, второй — через год. Третьего новорожденного назвали Степаном. На этот раз роды были партнерскими — муж присутствовал во время процесса. Подробностями девушка поделилась в соцсетях, пишет onliner.by.

По словам все еще молодой многодетной мамы, третьи роды были самыми легкими и наименее травмирующими в физическом и моральном плане.

— Первые и вторые роды: акушерская агрессия, выдавливали ребенка, унижения и оскорбления от медперсонала, эпизио, расхождение швов. Третьи роды (партнерские) в другом роддоме, после которого я была в шоке, что роды могут быть такими легкими, — вспоминает Мария.

Подробности и «внутряки» партнерских родов девушка описывает так:

— Подняли на нужный этаж, посмотрели раскрытие и позвали мужа. Его переодели в хирургический костюм. Нам выдали отдельную палату с двумя кроватями. Там еще были чайник и вентилятор. У меня взяли кровь из вены, поставили катетер и положили на КТГ. Затем я попросила мужа сходить за фитболом, бо́льшую часть провела на нем. В 10:30 меня позвали на осмотр, было 7 сантиметров, мне прокололи пузырь. Я захотела поставить обезболивающее, потому что спала всего лишь три часа. В итоге он сработал не так, как я ожидала, и я просто вырубалась между схватками.

После родов Мария еще шесть дней провела в двухместной палате в роддоме №2 города Гомеля. По ее словам, именно рождение третьего ребенка стало самым приятным и безболезненным. Девушка отмечает, что ее хорошо кормили, а медперсонал был вежлив и корректен.

Забавно, что только третьи по счету роды принесли Марии и еще одно удивительное открытие.

— Кстати, для меня было шоком, что сейчас не обрабатывают пупочки и они заживают сами по себе. Наш пупочек отвалился на четвертые сутки.

На ставшие уже классическими вопросы хейтеров про юный возраст и большое количество детей молодая мама ответила, что будет поступать так, как считает нужным.