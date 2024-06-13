Путин упустил главный шанс Фрэнсис Дирнли, The Telegraph

13.06.2024, 15:22

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Фото: Getty Images

Это дорого обойдется Кремлю.

Над головой ревут истребители, грохочет артиллерия, кричит толпа.

На этот раз — не в Украине, а в Нормандии, где президент Байден решил связать конфликт в Украине с жертвой, которую его соотечественники принесли 80 лет назад.

«В Украину вторгся тиран, стремящийся к доминированию», — заявил он на праздновании Дня Д на прошлой неделе. «Сдаться хулиганам, поклониться диктаторам просто немыслимо. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы забыли бы, что произошло здесь, на этих священных пляжах».

Хотя, возможно, и не хватает поэзии обращения Линкольна на поле битвы при Геттисберге, это чувство – что Киев теперь несет бремя, крест западных ценностей – если рассматривать его в свете российского наступления на второй город Украины Харьков, привело к серьезным сдвигам в позиции Вашингтона по войне в последние недели. Сейчас это оказывает значительное влияние на фронтовую ситуацию.

В совокупности эти изменения свидетельствуют о поразительной истине: Путин, возможно, упустил возможность одержать решающую военную победу перед американскими президентскими выборами в ноябре. Только за последние дни майское решение Белого дома разрешить армии президента Зеленского использовать современные ракеты Вашингтона для поражения определенных военных целей внутри России принесло огромные дивиденды.

В воскресенье украинский истребитель впервые пересек российскую границу, уничтожив, как сообщается, «командный узел» в Белгороде. Также на выходных украинские беспилотники атаковали российские корабли в порту Таганрога, недалеко от украинского города Мариуполя, который контролируется Москвой после самых жестоких боев, наблюдавшихся на европейской земле со времен Второй мировой войны. Это тоже небывалый случай: впервые после полномасштабного вторжения украинские дроны поразили российскую цель в Азовском море.

Но самым символическим триумфом Украины стал успешный удар по одному из самых сложных и дорогих самолетов Кремля: истребителю-невидимке Су-57, дислоцированному на аэродроме Ахтубинск на юге России.

Взятые по отдельности, каждое из этих украинских нападений не меняет стратегическую игру, но вместе с частыми ударами по российским энергобазам (по оценкам, один из них на прошлой неделе уничтожил нефть на сумму 540 миллионов долларов) есть свидетельства того, что с логистической точки зрения Украина сейчас достигла поворотного момента, когда силы Москвы больше не могут ее сокрушить.

Помимо одобрения Вашингтоном конкретных ударов по российской земле, другим ключевым фактором является то, что поставки оружия из жизненно важного пакета помощи на 60 миллиардов долларов, принятого Конгрессом в апреле, теперь доходят до линии фронта. Ситуация по-прежнему тяжелая, особенно с учетом низкого уровня боеприпасов, но она изменилась по сравнению с недавним прошлым, когда хотя украинские солдаты были просто в отчаянии. План Чехии по доставке 1,5 миллиона снарядов со всей Европы также продвигается быстрыми темпами.

Короче говоря, критическое окно возможностей, когда Москва превосходила Киев по численности и вооружению, теперь почти наверняка осталось позади, что дорого обошлось Владимиру Путину в политическом плане по мере приближения ноября. Его целью было осуществить существенный захват территорий в Украине до того, как Америка пойдет на выборы, поставив в неловкое положение Байдена и вынудив того, кто победит в Белом доме, заставить Киев вступить в мирные переговоры.

Вместо этого он сталкивается с замороженными линиями фронта, что придает смелость Западу. В своей нормандской речи Байден заявил, что с момента вторжения было убито или ранено 350 000 российских военнослужащих. Для контекста: за 10 лет пребывания в Афганистане Советский Союз потерял 50 000 военнослужащих, и такие масштабы потерь способствовали его краху.

Поэтому настало время переоценить период после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году. Вместо того, чтобы стать для России временем постепенных успехов, этот отрезок обеспечил высокоэффективную защиту Украины и потенциально — решающую военную победу.

Конечно, никто сейчас не скажет, что война выиграна. Самолеты F-35, пролетавшие над моей головой в Нормандии, передовая артиллерия, стрелявшая холостыми снарядами над пляжем Омаха – ни то, ни другое не было передано в дар Киеву, и во многих отношениях Украина по-прежнему находится в затруднительном положении из-за вялого характера поддержки Запада.

Но она выжила. Хотя ее потери уже намного превышают почти 10 000 белых крестов на американском кладбище поля боя в Нормандии (вероятно, они в 10 раз больше), Украина держится, как те американские солдаты, которые закрепились во Франции в то роковое июньское утро и в конечном итоге одержали победу.

Фрэнсис Дирнли, The Telegraph