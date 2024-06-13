«Цель — полная изоляция Крыма» 13.06.2024, 15:30

3,346

Эксперт указал на признаки подготовки большой операции ВСУ.

Украина выкашивает российскую ПВО в Крыму. Институт изучения войны считает, что это подготовка к появлению у Вооруженных сил Украины самолетов F-16.

В этом ли план Киева? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Это одна из причин. Украина готовится к получению F-16. Мы надеемся, что уже в ближайшие недели первые самолеты появятся в украинском небе.

Но есть еще целая стратегия в нанесении ударов Украиной по российским объектам ПВО, системам С-400, С-300, радарам (в том числе по стационарным РЛС, которые были расположены в Алуште или на горе Ай Петри), центрам связи и командным пунктам. Задача этого всего: нарушить координацию корректной и целостной системы ПВО и ее работы.

Соответственно, это подготовка для более масштабных ударов. В том числе — не только баллистическими ракетами АТАCMS, но и крылатыми Storm Shadow/SCALP-EG. Возможно, еще и ракетами JSM (дальностью до 450 км), которые, мы ожидаем, что Украине поставят вместе с F-16.

Следующий этап предусматривает нанесение более масштабных ударов с воздуха крылатыми ракетами, а также воздушными и надводными дронами. Цель — полная изоляция оккупированного полуострова для российских войск.

Сейчас мы видим воздушную войну, достаточно успешную войну в море. На следующем же, конечном этапе, когда контингент российских войск будет слабеть, будет проведена операция на левом берегу Херсонской области. И, возможно, также усиление изоляции Крыма с целью создания условий для высадки там морского десанта. И не только.

В рамках всех этих целей мы ожидаем, что F-16 нам помогут.

— Два серьезных издания — The Economist и The Telegraph — написали о том, что Крым может стать ловушкой для россиян, а освобождение полуострова может произойти даже до захода туда украинских военных. Как вы считаете, возможен ли такой сценарий?

— Смотрите, авиация, дроны, удары с воздуха могут создать условия, ослабить армию противника. Могут усложнить им логистику, отрезать от нее, но все равно, если мы говорим о дальнейших возможностях, необходима высадка десанта и сухопутная операция.

Мы должны создать такие условия, как было с Херсоном. Под давлением наших сил вынудить их отходить. Но без сухопутных операций это сделать тяжело.

Думаю, что в ближайшее время Украина увеличит количество ударов. Особенно, когда мы получим самолеты. У россиян будут достаточно серьезные проблемы. Они уже возникают. Понимаете, если они не могут защитить себя своими же ПВО, то представляете, что будет, когда возможности эти будут уменьшаться, а Украина будет увеличивать количество ударов. Количество повреждений и разрушений вырастет.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram