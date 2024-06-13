закрыть
13 июня 2024, четверг, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Позвонили из американской кампании, что для меня стало шоком»

  • 13.06.2024, 15:33
  • 2,314
«Позвонили из американской кампании, что для меня стало шоком»
иллюстративное фото

Белорусская отличница бросила вуз ради ИТ и не прогадала.

Яне 21, у нее нет высшего образования. Учеба для девушки не проблема, всю жизнь была отличницей и окончила школу с золотой медалью. В университете тоже получала 9 и 10, но отчислилась со второго курса. Взрослые резюмировали: «Будешь дояркой». Почему пришлось бросить вуз и что было дальше, Яна рассказала devby.io.

Почему бросила вуз

С детства взрослые мне говорили, что надо учиться. «Учись, иначе будешь дояркой», — постоянно повторяла мама. Да я и сама перфекционист, мне всегда хотелось быть первой. Я тоже верила, что с «вышкой» дорога в светлое будущее мне открыта. Так я окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в МГЛУ.

Это был факультет межкультурных коммуникаций, оценки — 9 и 10. Поначалу я видела себя и в туризме, и в политике, но со временем поняла, что это не совсем мое и что я рискую выпуститься просто человеком со знанием 2−3 языков. Тогда я начала искать себя.

Мне всегда были интересны технологии, поэтому хотелось двигаться в этом направлении. Наткнулась на марафон (трехдневный интенсив: верстка, веб-дизайн, фриланс), прошла его и купила расширенные курсы по тем же направлениям. Глубоких знаний они мне не дали, но как база — супер.

Летом я устроилась в белорусскую компанию верстальщиком. Оказалось непросто, но я влилась и постепенно выросла во фронтенд-разработчика (чему-то научил лид, чему-то сама: смотрела видео на YouTube, искала решения в интернете), а потом там же стала работать и веб-дизайнером. Работала на полставки, совмещала с университетом и курсами вождения. Из-за этого я начала выгорать: спала по 4−5 часов, не отдыхала даже в выходные.

Одновременно росла и неудовлетворенность вузом: ожидания не совпали с реальностью, в будущей профессии я не видела никаких перспектив, в отличие от ИТ. А тут и тяжелое эмоциональное состояние добавилось. Я не выдержала и решила отчислиться.

Уходить было очень страшно. Родные встретили мое решение в штыки: говорили, что айтишка скоро умрет, все мы пойдем в дворники. Даже декан сказал, что я ничего не добьюсь и через пять лет прибегу проситься обратно. Но выбор был уже сделан.

Как все пошло не по плану

Отчислившись, я купила большой курс по UX/UI и начала заниматься. Я уже построила план, как буду развиваться в той первой компании, как покорю все вершины мира, но через два месяца меня… уволили. Без предупреждения. Тогда, насколько знаю, уволили всех, кто находился в Беларуси.

Итак, диплома нет, денег почти нет, за курсы платить надо. Все пошло не так, но это длилось недолго. Всего через месяц-два мне позвонил старый работодатель с предложением вернуться (просто возвратился клиент, а инициатор увольнений ушел, и я опять понадобилась), правда на условиях похуже. Какое-то время я продолжала работать там, одновременно учась на курсах и готовясь к Кембриджскому экзамену по английскому на С1 (не диплом, но хоть какая-то корочка).

Однако удовлетворенности не было: условия в той компании были так себе, зарплата мизерная, и нужно было искать полноценную работу. К тому же я хотела полностью уйти в дизайн.

Эксперименты с поиском работы

Итак, я составила резюме и отослала его, наверное, в сотни компаний на разные позиции. Сначала откликов было мало, какие-то компании предлагали работать за 1000 рублей, что вообще казалось приколом. Потом мне стали предлагать выполнить техническое задание, я делала одно за другим и ждала ответа.

Ради интереса я отправила резюме в российскую компанию на должность Senior Designer, и — внимание — мне ответили. Опыт работы дизайнером к этому моменту был 1,5 года. Я прошла, кажется, девять этапов ТЗ, тестов, еще каких-то заданий, и была уже в шаге от работы, когда поступил звонок.

Мне позвонили из американской компании Efficiently. Обычно работодатели через силу сообщение пишут, а тут звонок! Позвонил эйчар (белорус) и спросил, ищу ли я еще работу. Кратко рассказал, что это американская компания (для меня стало шоком), чем занимаются (продукт), какие условия, и предложил прямо сейчас созвониться с менеджером. Через пару минут мы уже беседовали с менеджером. Я прямо на созвоне выполнила его задания в фигме, одновременно комментируя на английском. Он резюмировал, что все хорошо, и теперь предстоит созвон с лидом-американцем.

Через день мы созвонились с лидом — примерно на полчаса. Первым делом он спросил, правда ли, что я готовлюсь к Кембриджскому экзамену, и похвалил мое произношение.

Обсудили с ними мою работу во фронтенде, где училась дизайну, почему вообще пошла в дизайн. Все — в непринужденной манере, без жестких вопросов, очень мило. В итоге меня похвалили и сказали, что я принята. Одновременно, в тот же день, мне пришло сообщение от россиян, что я принята на должность Senior Designer.

Мне пришлось выбирать между высокой должностью в российской компании и невысокой, но в американской. Я выбрала второе.

Предполагалось, что первые две недели меня будут только обучать, но за 2−3 дня я поняла весь процесс, поэтому мне дали проект. Это было полтора года назад. С тех пор я там.

Какое-то время я совмещала новую работу со старой, но стало тяжеловато. Я уволилась с прежнего места. А потом еще и переехала в Польшу. Сейчас работаю в Efficiently на почасовой ставке удаленно, через инкубатор. Для себя решила, что буду уделять работе 9 часов в день.

В команде — беларусы, индийцы, американцы, украинцы. Каждый трудится в удобное для себя время, но есть общие созвоны в 16−17 по белорусскому времени. Условия и команда прекрасные, все на равных, нет удушиловки, вечно горящих задач, злобных менеджеров и боссов. Все очень приятно, мирно и дружно, к беларусам относятся отлично.

Что помогло мне получить эту работу?

Английский, особенно тот факт, что я готовилась к Кембриджскому экзамену на С1. Хотя на тот момент у меня еще не было сертификата (сейчас уже есть), сам факт произвел на работодателя впечатление. Именно из-за английского, насколько знаю, не проходили 99% кандидатов. Почему-то дизайнеры часто забивают на английский, хотя вся коммуникация идет на нем.

Опыт работы разработчиком. У нас очень большое приложение с глубокой структурой, и тут знание принципов фронта очень полезно, так как нужно думать не только о юзере, но и о том, чтобы фичи было удобно разрабатывать и внедрять. Плюс саму структуру приложения проще строить с таким опытом.

Хорошее портфолио. Проектов в него, кстати, я положила совсем мало (самокритика заставила выкинуть большинство), но это были сильные и современные работы. В этом плане очень помогло обучение на курсах, где мои дизайн-скилы подняли на несколько уровней.

Хорошее знание фигмы, особенно работы с компонентами, автолейаутами и т.д. На этом строится огромная часть нашей работы.

Успешный собес. Я старалась говорить уверенно, отвечала на все вопросы, понимала все, что говорил мне лид-американец (и поставленная в МГЛУ фонетика тоже помогла произвести хорошее впечатление). Знаю, что многие сыпались именно на этапе созвона с лидом.

Какие планы насчет «вышки»

Сейчас родные спокойнее относятся к моему решению бросить вуз, но все равно периодически просят, чтобы я получила высшее образование.

На самом деле, учеба в вузе в какой-то степени мне пригодилась. Во-первых, английский, во-вторых, мозг привык обрабатывать много информации, да и общий кругозор неплохой. При поиске работы это сыграло на руку.

Однако сейчас я не хочу идти в университет. Не вижу в этом большого смысла, да и другой учебы и так хватает: учу польский и продолжаю обучение на ИТ-курсах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип