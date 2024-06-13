«Позвонили из американской кампании, что для меня стало шоком» 13.06.2024, 15:33

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иллюстративное фото

Белорусская отличница бросила вуз ради ИТ и не прогадала.

Яне 21, у нее нет высшего образования. Учеба для девушки не проблема, всю жизнь была отличницей и окончила школу с золотой медалью. В университете тоже получала 9 и 10, но отчислилась со второго курса. Взрослые резюмировали: «Будешь дояркой». Почему пришлось бросить вуз и что было дальше, Яна рассказала devby.io.

Почему бросила вуз

С детства взрослые мне говорили, что надо учиться. «Учись, иначе будешь дояркой», — постоянно повторяла мама. Да я и сама перфекционист, мне всегда хотелось быть первой. Я тоже верила, что с «вышкой» дорога в светлое будущее мне открыта. Так я окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в МГЛУ.

Это был факультет межкультурных коммуникаций, оценки — 9 и 10. Поначалу я видела себя и в туризме, и в политике, но со временем поняла, что это не совсем мое и что я рискую выпуститься просто человеком со знанием 2−3 языков. Тогда я начала искать себя.

Мне всегда были интересны технологии, поэтому хотелось двигаться в этом направлении. Наткнулась на марафон (трехдневный интенсив: верстка, веб-дизайн, фриланс), прошла его и купила расширенные курсы по тем же направлениям. Глубоких знаний они мне не дали, но как база — супер.

Летом я устроилась в белорусскую компанию верстальщиком. Оказалось непросто, но я влилась и постепенно выросла во фронтенд-разработчика (чему-то научил лид, чему-то сама: смотрела видео на YouTube, искала решения в интернете), а потом там же стала работать и веб-дизайнером. Работала на полставки, совмещала с университетом и курсами вождения. Из-за этого я начала выгорать: спала по 4−5 часов, не отдыхала даже в выходные.

Одновременно росла и неудовлетворенность вузом: ожидания не совпали с реальностью, в будущей профессии я не видела никаких перспектив, в отличие от ИТ. А тут и тяжелое эмоциональное состояние добавилось. Я не выдержала и решила отчислиться.

Уходить было очень страшно. Родные встретили мое решение в штыки: говорили, что айтишка скоро умрет, все мы пойдем в дворники. Даже декан сказал, что я ничего не добьюсь и через пять лет прибегу проситься обратно. Но выбор был уже сделан.

Как все пошло не по плану

Отчислившись, я купила большой курс по UX/UI и начала заниматься. Я уже построила план, как буду развиваться в той первой компании, как покорю все вершины мира, но через два месяца меня… уволили. Без предупреждения. Тогда, насколько знаю, уволили всех, кто находился в Беларуси.

Итак, диплома нет, денег почти нет, за курсы платить надо. Все пошло не так, но это длилось недолго. Всего через месяц-два мне позвонил старый работодатель с предложением вернуться (просто возвратился клиент, а инициатор увольнений ушел, и я опять понадобилась), правда на условиях похуже. Какое-то время я продолжала работать там, одновременно учась на курсах и готовясь к Кембриджскому экзамену по английскому на С1 (не диплом, но хоть какая-то корочка).

Однако удовлетворенности не было: условия в той компании были так себе, зарплата мизерная, и нужно было искать полноценную работу. К тому же я хотела полностью уйти в дизайн.

Эксперименты с поиском работы

Итак, я составила резюме и отослала его, наверное, в сотни компаний на разные позиции. Сначала откликов было мало, какие-то компании предлагали работать за 1000 рублей, что вообще казалось приколом. Потом мне стали предлагать выполнить техническое задание, я делала одно за другим и ждала ответа.

Ради интереса я отправила резюме в российскую компанию на должность Senior Designer, и — внимание — мне ответили. Опыт работы дизайнером к этому моменту был 1,5 года. Я прошла, кажется, девять этапов ТЗ, тестов, еще каких-то заданий, и была уже в шаге от работы, когда поступил звонок.

Мне позвонили из американской компании Efficiently. Обычно работодатели через силу сообщение пишут, а тут звонок! Позвонил эйчар (белорус) и спросил, ищу ли я еще работу. Кратко рассказал, что это американская компания (для меня стало шоком), чем занимаются (продукт), какие условия, и предложил прямо сейчас созвониться с менеджером. Через пару минут мы уже беседовали с менеджером. Я прямо на созвоне выполнила его задания в фигме, одновременно комментируя на английском. Он резюмировал, что все хорошо, и теперь предстоит созвон с лидом-американцем.

Через день мы созвонились с лидом — примерно на полчаса. Первым делом он спросил, правда ли, что я готовлюсь к Кембриджскому экзамену, и похвалил мое произношение.

Обсудили с ними мою работу во фронтенде, где училась дизайну, почему вообще пошла в дизайн. Все — в непринужденной манере, без жестких вопросов, очень мило. В итоге меня похвалили и сказали, что я принята. Одновременно, в тот же день, мне пришло сообщение от россиян, что я принята на должность Senior Designer.

Мне пришлось выбирать между высокой должностью в российской компании и невысокой, но в американской. Я выбрала второе.

Предполагалось, что первые две недели меня будут только обучать, но за 2−3 дня я поняла весь процесс, поэтому мне дали проект. Это было полтора года назад. С тех пор я там.

Какое-то время я совмещала новую работу со старой, но стало тяжеловато. Я уволилась с прежнего места. А потом еще и переехала в Польшу. Сейчас работаю в Efficiently на почасовой ставке удаленно, через инкубатор. Для себя решила, что буду уделять работе 9 часов в день.

В команде — беларусы, индийцы, американцы, украинцы. Каждый трудится в удобное для себя время, но есть общие созвоны в 16−17 по белорусскому времени. Условия и команда прекрасные, все на равных, нет удушиловки, вечно горящих задач, злобных менеджеров и боссов. Все очень приятно, мирно и дружно, к беларусам относятся отлично.

Что помогло мне получить эту работу?

Английский, особенно тот факт, что я готовилась к Кембриджскому экзамену на С1. Хотя на тот момент у меня еще не было сертификата (сейчас уже есть), сам факт произвел на работодателя впечатление. Именно из-за английского, насколько знаю, не проходили 99% кандидатов. Почему-то дизайнеры часто забивают на английский, хотя вся коммуникация идет на нем.

Опыт работы разработчиком. У нас очень большое приложение с глубокой структурой, и тут знание принципов фронта очень полезно, так как нужно думать не только о юзере, но и о том, чтобы фичи было удобно разрабатывать и внедрять. Плюс саму структуру приложения проще строить с таким опытом.

Хорошее портфолио. Проектов в него, кстати, я положила совсем мало (самокритика заставила выкинуть большинство), но это были сильные и современные работы. В этом плане очень помогло обучение на курсах, где мои дизайн-скилы подняли на несколько уровней.

Хорошее знание фигмы, особенно работы с компонентами, автолейаутами и т.д. На этом строится огромная часть нашей работы.

Успешный собес. Я старалась говорить уверенно, отвечала на все вопросы, понимала все, что говорил мне лид-американец (и поставленная в МГЛУ фонетика тоже помогла произвести хорошее впечатление). Знаю, что многие сыпались именно на этапе созвона с лидом.

Какие планы насчет «вышки»

Сейчас родные спокойнее относятся к моему решению бросить вуз, но все равно периодически просят, чтобы я получила высшее образование.

На самом деле, учеба в вузе в какой-то степени мне пригодилась. Во-первых, английский, во-вторых, мозг привык обрабатывать много информации, да и общий кругозор неплохой. При поиске работы это сыграло на руку.

Однако сейчас я не хочу идти в университет. Не вижу в этом большого смысла, да и другой учебы и так хватает: учу польский и продолжаю обучение на ИТ-курсах.