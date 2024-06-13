Китай лоббирует собственный «мирный план» перед саммитом в Швейцарии 3 13.06.2024, 15:44

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Представители КНР на саммит не поедут.

Китай, пропуская саммит мира в Швейцарии, лоббирует среди правительств свой альтернативный мирный план по завершению войны РФ против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на 10 дипломатов. Один из собеседников назвал план Пекина «изощренным бойкотом» предстоящей встречи.

Китайские дипломаты заявили, что страна не критиковала саммит мира в Швейцарии и прямо не просила другие правительства воздержаться от участия в нем, но по словам одного из собеседников, Пекин заявил развивающимся странам, что эта встреча «продолжит войну».

Два других дипломата, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сказали, что Китай сообщил западным странам, что многие развивающиеся страны разделяют его взгляды на эту конференцию.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на прошлой неделе, что «Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния», добавив, что «не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир».

По словам дипломатов, с приближением саммита Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Объясняя, почему он не будет присутствовать на саммите, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к мирному плану из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

Предложение предусматривает проведение международной мирной конференции «в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию. Российский диктатор Владимир Путин также выразил поддержку китайскому мирному плану заявив, что Пекин «полностью понимает, что за ним стоит».

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что уже сорок пять стран поддержали это предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо «серьезно рассматривают» его.

Reuters не смогло самостоятельно определить, какое влияние имело лоббирование Китаем своего мирного плана, но количество зарегистрированных участников саммита мира в Швейцарии уменьшилось.