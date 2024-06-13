Россияне бросились скупать наличную валюту 13.06.2024, 15:57

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Во многих банках возник дефицит.

Кассы многих российских банков столкнулись с нехваткой наличной иностранной валюты после того, как США ввели санкции против Московской биржи, остановившие торги долларом и евро.

Корреспондент The Moscow Times утром посетил отделения нескольких крупных банков в Москве, но долларов не оказалось ни в одном. «Со вчерашнего дня все разобрали», – сказал операционист отделения банка «Авангард». В 10 утра в кассе, по его словам, оставалась только купюра в $100 старого образца, других долларов и евро не было. Похожая неподалеку в отделении Альфа-банка: долларов и евро в наличии в кассе вообще нет – раскупили, надо заказывать, объяснил операционист. Альфа-банк утром был готов купить доллары по 87 рублей, а продать — по 97

Не оказалось с утра наличных ни долларов, ни евро в 15 отделениях Сбербанка в разных районах Москвы. Кассиры объясняли отсутствие повышенным спросом. «Ну вы новости слышали, понимать должны», – сказал сотрудник одного из отделений. У Сбербанка утром был едва ли не самый низкий курс продажи наличной валюты – менее 92,9 рублей за доллар (курс покупки при этом был 83 рубля), поэтому в отделение постоянно заходили люди, стремившиеся купить валюту, – корреспондент The Moscow Times за пять минут, проведенных в отделении, насчитал пятерых желающих, но сотрудники объясняли им, что «все уже разобрали». При этом пресс-служба Сбера сообщила около 11.00 мск, что не видит повышенного спроса на валюту в отделениях банка: «Спрос на валюту в отделениях Сбера находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем».

После начала войны в России возник острый дефицит наличной валюты. Люди бросились снимать валютные сбережения, но США и ЕС запретили ввоз в Россию наличных долларов и евро. Центробанку пришлось ввести ограничения: со счетов можно было снять не более $10 000 (остальное – рублями), а продажа наличной валюты была запрещена. Затем ЦБ сделал поблажку, разрешив банкам продавать людям наличную валюту, которую они ранее купили у других граждан. Каждые полгода ЦБ продлевает действие этих ограничений.