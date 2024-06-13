Стало известно, какой товар стал лидером подорожания в Беларуси 2 13.06.2024, 16:07

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За месяц — 2%.

Национальный статистический комитет озвучил актуальную информацию о ценах в Беларуси. Так, потребительские цены в мае 2024 года, по отношению к апрелю, выросли на 0,1%.

Что касается отдельных товаров, то больше всего выросли цены на кофе и безалкогольные напитки, они подорожали более чем на 2% за месяц. Чай и галантерея выросли в цене на 1,6% и 1,8% соответственно.

Наибольший рост в мае, по сравнению с апрелем, показали овощи из борщевого набора – свекла, морковь, капуста, картошка, лук. При этом заметно подешевели овощи на салат - огурцы, помидоры, сладкий перец.