Им и не снилось

Им и не снилось8
- Telegram-канал «Времени на раскачку нет»
- 13.06.2024, 16:29
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План Медведева реализуется.
На новые американские санкции ожидаемо отозвался жестокий мститель западным странам Дмитрий Медведев:
«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений».
В общем, России, разумеется, есть, чем ответить, чтобы «государственные учреждения» западных стран застыли в изумлении и прекратили работу. Начнем удары по «щупальцам спрута» - ФБР и ЦРУ. Им такое, что есть «у нас» и не снилось.
Вот сегодняшние новости.
Заголовок статьи бьет дубиной: «Полковник Следственного комитета с орденом Путина украл сотни миллионов рублей из вещдоков и ударился в бега». Некто полковник Избенко похитил из спецхранилища СК сотни миллионов рублей и на «эти деньги он приобретал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников». Поправим, газету – у Избенко от Путина не орден, а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Что, следователи ФБР и сотрудники ЦРУ? Вы так умеете? Со своими медалями и орденами? Выкусите от Медведева.
Вот еще один мощный удар по западным учреждениям. В суд поступило дело двух следователей СК – Тамбиева и Ляховенко. Им вменяют рекордную в истории России взятку – 7.3 млрд. руб. При этом гендерное равенство соблюдено – Тамбиев мужчина, Ляховенко – женщина.
Как вы помните, в новостных тылах рычат, готовые выйти на информационную передовую самосвалы с деньгами полковника Захарченко (МВД) и полковника Черкалина (ФСБ).
Если реализовать подход Медведева и доносить в западные страны с помощью хотя бы Симоньян новости о едва ли не ежедневных арестах российских чиновников разного уровня и разных ведомств (включая Минобороны) за взятки, то все западные страны застынут в изумлении. Жизнь в американских и европейских городах остановится, план Медведева реализуется.
Telegram-канал «Времени на раскачку нет»