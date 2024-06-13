В Могилеве раскрыли преступление, совершенное 24 года назад 4 13.06.2024, 16:41

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Фигурантам грозит высшая мера наказания.

В июне 2000 года в центре Могилева обнаружили тело 28-летней девушки с признаками насильственной смерти. 24 года спустя оперативники установили подозреваемых в ее гибели, передает пресс-служба МВД.

В день своей гибели 28-летняя местная жительница ночью возвращалась от подруги, однако домой не дошла. Ее тело без одежды обнаружили в овраге возле домов. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, было возбуждено уголовное дело.

«Недавно сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. В ту ночь двое могилевчан, которым было 22 и 25 лет, напали на прохожую, ограбили, избили и изнасиловали ее, после чего скрылись», — рассказали силовики.

Продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия, проводится ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фигурантам грозит высшая мера наказания.