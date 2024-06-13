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Литовцев будут призывать в армию сразу после школы

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  • 13.06.2024, 16:54
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Литовцев будут призывать в армию сразу после школы

Реформа вступит в силу в 2026 году.

В четверг Сейм Литвы одобрил пакет законов о реформе призыва на военную службу. Согласно поправкам, молодые люди должны будут проходить военную службу сразу после школы, а также медицинское обследование - с 17 лет, пишет Delfi.

За законопроект проголосовали 85 депутатов, 3 были против, 14 воздержались. Хотя в прошлом году Министерство обороны подготовило предложение, предусматривающее альтернативные варианты службы для студентов университетов, эта идея встретила решительный отпор со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций.

По этой причине в пересмотренном законопроекте отказались от идеи включения в призывной список нынешних студентов и решили призывать молодежь сразу после окончания школы. О том, что они будут призваны в армию, им сообщат в 17 лет во время прохождения медосмотра.

После получения повестки они не смогут поступить в высшие учебные заведения пока не пройдут военную службу.

Будущие 17-летние подростки будут проходить обследование уже в 2025 году, а в 2026 году, когда реформа призыва вступит в силу, они уже могут быть включены в списки призывников.

Молодые люди, которые не будут призваны в армию из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения.

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