закрыть
13 июня 2024, четверг, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пьяный житель Боровлян устроил стрельбу

  • 13.06.2024, 17:20
Пьяный житель Боровлян устроил стрельбу

Из самодельного ружья.

В Боровлянах местный житель выпил, а затем вышел во двор и начал стрелять в воздух из ружья, сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что 57-летний мужчина ранее приобрел самодельное ружье. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Представленный предмет, по словам экспертов, изготовлен самодельным способом, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы одиночными выстрелами методом раздельного заряжания.

По факту приобретения и использования оружия проводится проверка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип