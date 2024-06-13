Пьяный житель Боровлян устроил стрельбу
- 13.06.2024, 17:20
Из самодельного ружья.
В Боровлянах местный житель выпил, а затем вышел во двор и начал стрелять в воздух из ружья, сообщили в пресс-службе ГКСЭ.
Прибывшие на место сотрудники выяснили, что 57-летний мужчина ранее приобрел самодельное ружье. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Представленный предмет, по словам экспертов, изготовлен самодельным способом, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы одиночными выстрелами методом раздельного заряжания.
По факту приобретения и использования оружия проводится проверка.