Пьяный житель Боровлян устроил стрельбу 13.06.2024, 17:20

Из самодельного ружья.

В Боровлянах местный житель выпил, а затем вышел во двор и начал стрелять в воздух из ружья, сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что 57-летний мужчина ранее приобрел самодельное ружье. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Представленный предмет, по словам экспертов, изготовлен самодельным способом, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы одиночными выстрелами методом раздельного заряжания.

По факту приобретения и использования оружия проводится проверка.