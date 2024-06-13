Командир Грузинского легиона, воюющего в Украине, заявил, что его отравили 13.06.2024, 17:44

Мамука Мамулашвили

Врачи нашли в его организме мышьяк, ртуть и олово.

Командир Грузинского легиона, который вместе с Силами обороны воюет против российских войск, Мамука Мамулашвили заявил, что его отравили несколько месяцев назад. Об этом он рассказал в комментарии «Радио Свобода».

Мамулашвили сообщил, что около четырех-пяти месяцев назад он проходил лечение в клинике из-за острой боли в животе, но там не смогли выяснить, что именно вызвало воспаление органов.

Впоследствии медики отправили в немецкую лабораторию образцы крови и тканей воина. Анализы показали высокий уровень мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.

Мамулашвили отметил, что это была третья попытка его отравить. Российские СМИ неоднократно сообщали о его смерти.