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Командир Грузинского легиона, воюющего в Украине, заявил, что его отравили

  • 13.06.2024, 17:44
Командир Грузинского легиона, воюющего в Украине, заявил, что его отравили
Мамука Мамулашвили

Врачи нашли в его организме мышьяк, ртуть и олово.

Командир Грузинского легиона, который вместе с Силами обороны воюет против российских войск, Мамука Мамулашвили заявил, что его отравили несколько месяцев назад. Об этом он рассказал в комментарии «Радио Свобода».

Мамулашвили сообщил, что около четырех-пяти месяцев назад он проходил лечение в клинике из-за острой боли в животе, но там не смогли выяснить, что именно вызвало воспаление органов.

Впоследствии медики отправили в немецкую лабораторию образцы крови и тканей воина. Анализы показали высокий уровень мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.

Мамулашвили отметил, что это была третья попытка его отравить. Российские СМИ неоднократно сообщали о его смерти.

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