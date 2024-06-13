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Лукашенко обманул многодетных

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  • 13.06.2024, 17:59
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Лукашенко обманул многодетных

Квартира за третьего ребенка отменяется?

Лукашенко, назначая Наталью Павлюченко министром труда и социальной защиты, заявил:

– Вы по своей прежней работе знаете, что лишних денег не бывает, деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот.

Я думаю, что нам надо серьезно продумать, вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят: их пропивают или еще как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы, поддерживая многодетных (а мы будем их поддерживать, это вопрос номер один для нас, и по жилью и так далее), установить барьер и критерии, как донести деньги до детей.

Правитель продолжил: нужно «очень аккуратно, не формально относиться к этим вопросам», и чтобы «деньги получали те, кому они предназначены».

«Салiдарнасць» напоминает, что Лукашенко говорил на тему поддержки многодетных ранее. В частности, в течение его 30-летнего правление стандартной «фишкой» было обещание квартир таким семьям.

В 2005 году это звучало так: В Беларуси настало время принимать решение: трое детей – бесплатная квартира.

В 2006-м: Наш ориентир: каждой молодой семье – квартиру не позднее чем через три года после вступления в брак. А многодетным семьям государство ее оплатит: при наличии пятерых детей – 100 процентов, четырех – 50 процентов, троих — 30 процентов.

В 2010-м: Каждая семья, где есть четверо и более детей, за счет государства получит квартиру. Семьям с тремя детьми будут компенсированы 75 процентов стоимости жилья.

В ноябре 2022-го, общаясь с работниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, он заявил:

Мы сейчас выстраиваем социальные программы, особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое (детей, — прим.) — это приоритет. В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны. Если у нас будут дети.

Теперь же правитель «социально-ориентированного государства» заявляет, что «население зальготировано», «лишних денег не бывает» и чиновникам на эту тему «надо серьезно подумать».

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