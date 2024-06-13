Число вынужденно перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии 1 13.06.2024, 18:15

Сейчас в эту категорию попадает каждый 69-й житель Земли.

Число вынужденно перемещенных лиц в мире к маю 2024 года превысило 120 млн человек, следует из прогнозов Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В международной организации отметили, что тем самым численность этой категории населения сравнялась с населением Японии.

В докладе организации отмечается, что число вынужденно перемещенных лиц растет 12-й год подряд, и к маю каждый 69-й житель Земли (или 1,5% населения планеты) покинул свои дома в результате насилия, боевых действий и стихийных бедствий. В эту категорию входят как беженцы, так и внутренне перемещенные лица, которые ищут убежища в других регионах родной страны. Численность первой категории увеличилась втрое за последнее десятилетие и составила 43,4 млн человек. Численность второй — 68,3 млн.

Основными драйверами роста числа перемещенных лиц стали продолжающиеся конфликты в секторе Газа, Судане, Демократической Республике Конго, Мьянме и Сирии. «За этими ужасающими и растущими цифрами стоят бесчисленные человеческие трагедии. Эти страдания должны побудить международное сообщество принять срочные меры для устранения коренных причин вынужденного перемещения», — призывал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, без налаживания сотрудничества и совместных дипломатических усилий по урегулированию застарелых конфликтов число беженцев и внутренне перемещенных лиц продолжит расти.

Изменение климата и участившиеся засухи, наводнения и экстремальная жара создают дополнительные риски для уязвимых групп населения и может привести к новым и более затяжным волнам вынужденного переселения. По данным агентства, почти три четверти всех вынужденно перемещенных лиц живут в странах с высокой или экстремальной подверженностью стихийным бедствиям. «Ожидается, что без срочной адаптации, смягчения последствий и принятия мер по устранению потерь и ущерба последствий изменения климата будут все больше и непропорционально сильно сказываться на государствах и сообществах, уязвимых к изменению климата, включая насильственно перемещенных лиц», — говорится в докладе УВКБ ООН.