Стоит ли покупать подержанную Tesla в 2024 году? 13.06.2024, 20:48

Мнения реальных владельцев из Беларуси.

Когда-то Tesla произвела революцию в мире электромобилей, но сейчас на рынке, в том числе европейском и китайском, есть немало «электричек», готовых соревноваться (и выигрывать) в плане технологичности, драйва и комфорта. Однако для многих Tesla остается заветной мечтой, поэтому в этот раз «Онлайнер» решил изучить отзывы белорусов на автомобили этой марки — вот что рассказывают реальные владельцы.

«Model S — идеальный городской автомобиль»

В прошлом году в лидеры рынка выбилась Tesla Model Y, но, кажется, белорусы отдают предпочтение «эске». Именно на Model S на нашей «Автобарахолке» нашлось больше всего отзывов. Один из пользователей называет эту машину «городским автомобилем будущего». Он владеет лифтбэком 2015 года выпуска с заявленным пробегом 94 000 км.

— Полноприводная Model S — идеальный городской автомобиль: комфортный и удобный, оборудован «пневмой» и позволяет комфортно чувствовать себя на парковках. Полный привод решает в самых сложных ситуациях и в снегу, а автопилот дает расслабиться и позалипать в интернет на трассе и в пробке. С зарядками в Минске полный порядок, пополнить запас батареи можно без проблем. В идеале, конечно же, иметь постоянное место жительства с розеткой, от которой машина будет заряжаться ночью — тогда эксплуатация станет практически бесплатной.

Обычная полноприводная машина выезжает из пяти секунд, чего 99% водителей хватит за глаза. На светофорах и при обычной городской езде с ускорениями до 120—140 км/ч позади потока останутся практически все, в том числе и заряженные BMW и Mercedes. Performance-версия — и вовсе терминатор, уничтожающий все живое: 700 лошадиных сил и под тысячу крутящего момента не оставляют ни единого шанса никому. Ну кроме Plaid.

«Косяки»? По ним лучше тезисно, чтобы знать, к чему готовиться:

Умирают дверные ручки. Все лечится заменой компонентов, причем недорого.

Течет сальник большого заднего электродвигателя. Антифриз попадает внутрь двигателя, короткое замыкание — и привет, новый мотор. Лечится превентивно: замена, дефектовка, сушка статора. К слову, у меня есть определенная статистика: 80% машин в продаже имеют сию болячку на той или иной стадии, а потому при покупке такой машины можно сразу готовить от 1,5 до 3 тысяч долларов на ремонт. А вот у обычных, не Performance полноприводных машин (70д, 85д, 90д), эта проблема не встречается.

Умирает основной экран. Причина в чипе памяти, который нужно перепаять. После этого все работает как надо.

Сборка. Не пнул качество сборки только ленивый. Поговаривают: если вы видите Tesla с ровными зазорами — она пересобрана в Беларуси.

Шумоизоляция. Песочек по аркам слышится, это не BMW.

Глюки по электрике. Например, регулярные пробои изоляции высоковольтных проводов. Часто причина всему — подогреватель батареи, но бывает, что и не только он.

Вердикт? Для поездок в условиях города, когда суточные пробеги не превышают 300 км — идеальный вариант. Комфортный, шустрый, дешевый в эксплуатации. На дальняк тоже можно, однако нужно заранее спланировать маршрут, дабы не было сюрпризов. Если же есть свой гараж с розеткой — берите не задумываясь. Но только полноприводную машину и как минимум с первым автопилотом, от 2015 года. Все, что старше, не даст ощутить, что такое Tesla, в полной мере.

«Tesla — рай для спекулянтов запчастями»

А вот отзыв на заднеприводную «эску» менее мощной версии P85 kWh Performance. Владелец указывает 2014 год выпуска, 144 000 км пробега и 469 л. с.

— Не машина, а гонка. Динамика езды, что до 100 км/ч, что после 100 км/ч, удивляет. Есть опыт эксплуатации BMW F11 (30d), Х5 Е70 (4.0D), Mercedes W211-W204 (3.2cdi) и других премиум-авто. Tesla — это нечто другое! Ни один из перечисленных авто не едет по сравнению с ней: динамика как у мотоцикла. Но удивило другое: по качеству материалов и зазорам автомобиль явно не тянет на премиум и заметно проигрывает тем же BMW и Mercedes.

В качестве преимущества можно отметить то, что это компьютер на колесах. Все управление через сенсор, обслуживание через интернет и т. д. Среди минусов — малое количество запчастей на этот автомобиль, поэтому и цены на них в разы завышены на нашем рынке. Tesla — рай для спекулянтов запчастями. Одна и та же деталь может стоить от $100 до $1000. Отдельная тема — это сервис. Он дороже в разы по сравнению с другими автомарками, так как специалистов в Минске не хватает. АКБ имеет небольшую деградацию, поэтому даже в 15-градусный мороз с легкостью преодолевает расстояние более 250 км в зависимости от того, как нажимать на педаль газа. Tesla — это завтра, которое можно уже позволить себе сейчас.

«Большой iPhone на колесах»

Разбавляем подборку самой доступной моделью Tesla — «тройкой». Автомобилю из отзыва в этом году исполнится 6 лет, пробег — 40 000 км. Перед нами версия Long Range RWD, то есть с увеличенным запасом хода.

— Очень заметная машина в потоке. Прекрасная динамика, даже несмотря на то, что это одномоторная заднеприводная модель. Разгон до 100 км/ч — 5,4 сек.

Премиум-звук (14 динамиков, сабвуфер и два усилителя) вкупе с отсутствием шума двигателя каждый день радует слух. Ощущения, будто сидишь в удобном кресле и в отличных наушниках слушаешь любимую музыку. Причем почти любую музыку: в Tesla есть нативный Spotify.

В машине много места на заднем диване. После прежнего кроссовера никто из семьи не верил, что в эту, с виду небольшую машину, можно точно так же всем спокойно уместиться и ехать с комфортом. Причем с подогревом сидений и раздельным климатом.

Автопилот... На самом деле это миф. Автопилот (он же Computer 3.0) в Model 3 стали ставить только в конце 2019 года. До этого момента был Computer 2.5, который не считается автопилотом, хоть и очень круто держит машину. Если у вас 2.5, то машина не будет уметь останавливаться на красный свет или знак «Стоп». Зато она отлично держит полосу (я сам лично проезжал круг на пл. Победы при свободной дороге, удерживая руль одним пальцем), помогает ехать по трассе или стоять в пробке с помощью дистроника, а также очень круто самостоятельно паркуется в «гараж» или «диагоналкой».

Про экран писать не буду — про него много обзоров в интернете. В целом привыкаешь к интерьеру за два дня. Потом в любой другой машине не можешь понять, где какая кнопка расположена и почему они раскиданы по всей машине.

Из минусов: если задумали пригнать себе такую машину из США — сразу закладывайте в ремонт всякие прошивки и переделки электроники. Почти каждое действие в компьютере Tesla обходится в $100.

Автомобиль не очень годится для наших зим. При уличном хранении без зарядки будьте готовы к тому, что при минус 5—10 градусах машина за ночь теряет примерно 30 км запаса хода. В моем случае я больше батареи зимой теряю на стоянке, чем при реальной езде. При среднем пробеге в 20 км в день машину приходится ставить на зарядку примерно раз в четыре дня на ночь. До зарядки прогулка, шеринг или такси. Но эти относительные неудобства меркнут тогда, когда вы видите чек за зарядку. Для примера: полный бак в предыдущем авто мне обходился в 120 рублей при таком же запасе хода.

Задний привод. Это мой первый опыт езды на заднем приводе, и нынешняя зима показала мне, что я совсем не люблю заднеприводные машины. Поэтому сейчас всерьез задумываюсь о переходе на полноприводную Tesla.

Седан и отдельная багажная крышка. По сути, в Model 3 практически бездонный багажник. Когда открываешь его впервые, кажется, что это Нарния. Однако преимущество омрачено относительно неудобным и небольшим багажным проемом. То есть загвоздка в том, что, например, в эту машину легко вместится габаритный офисный стул в сборе, но в собранном состоянии его туда не всунуть физически.

Скажу честно, новую по стоимости в салоне я бы не купил: она реально не стоит того. Но взяв б/у из Европы или США, вы будете очень довольны вложенными средствами. Машина их отрабатывает на все сто. К тому же могу с уверенностью сказать, что за почти полгода владения этим авто я сэкономил на топливе где-то $500.

Мой вердикт таков: если вы когда-нибудь меняли Windows на Mac, то вы прекрасно понимаете ощущение, когда пересаживаешься с ДВС на электрокар. Скорее всего, обратного пути уже нет. Это философия.