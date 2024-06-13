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Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

  • 13.06.2024, 20:53
Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

Подробности.

Страны G7 во время саммита 13 июня добились прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.

«G7 четко подтвердила это обязательство, и я подтверждаю, что мы достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через механизм займа, для погашения которого могут быть использованы сверхдоходы от российских активов, ных в наших юрисдикциях», — сказала Мэлони.

Она отметила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, начисляемых со временем.

«Вы прекрасно понимаете, что сегодняшний шаг — это фундаментальный политический шаг, который теперь нужно будет быстро определить с технической точки зрения, очевидно, принимая во внимание рамки, уже принятые на уровне ЕС, но это неожиданный результат, которым я особенно горжусь», — отметила она.

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