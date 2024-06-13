Бойцы бригады «Хартия» провели удачный штурм позиций врага в районе Глубокого 13.06.2024, 20:58

Видео.

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии «Хартия» провели удачный штурм позиций врага на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

С поддержкой бронированной техники и благодаря удачно спланированной операции бойцы смогли улучшить тактическое положение и закрепиться в районе н.п. Глубокое.

Также удалось быстро эвакуировать раненых и доставить подкрепление для штурмовой группы.