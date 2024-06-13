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Участница шоу «Фермер ищет жену» станет министром сельского хозяйства Нидерландов

  • 13.06.2024, 21:02
Участница шоу «Фермер ищет жену» станет министром сельского хозяйства Нидерландов
Фемке Вирсма

Фемке Вирсма пришла в политику после того, как вышла замуж за фермера.

Бывшая участница телевизионного реалити-шоу «Фермер ищет жену» Фемке Вирсма станет следующим министром сельского хозяйства Нидерландов. Об этом пишет Politico.

Вирсме 39 лет. Прежде чем уйти в политику, она вышла замуж за молочного фермера, с которым познакомилась в реалити-шоу. С 19 июля 2023 года она депутат в провинции Фрисландия от партии Фермерско-гражданское движение (BBB).

Партия BBB возникла в 2019 году в качестве протеста против решений правительства ограничить использование азотных удобрений для фермеров. В прошлом году она внезапно победила на выборах в верхнюю палату парламента Нидерландов.

До своей политической карьеры Фемке Вирсма была советником разных сельскохозяйственных организаций, таких как «Нидерландский союз молочных фермеров» и Team Agro NL, организации, поддерживающей фермеров, садоводов и рыбаков.

Предполагается, что представители BBB займут две лучшие должности в обновленном Министерстве сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы Нидерландов. Фемке Вирсма возглавит министерство, а Жан Руммэни, 71 год, вступит в должность государственного секретаря.

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