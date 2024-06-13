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Ливан выпустил по Израилю более ста ракет

  • 13.06.2024, 21:13
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Ливан выпустил по Израилю более ста ракет

ЦАХАЛ ответил.

В четверг, 13 июня, более 100 ракет и несколько беспилотников были выпущены по Израилю с территории Ливана. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы».

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным армии обороны Израиля, при атаке Ливан выпустил около 40 ракет в сторону Голанских высот и Галилеи.

Большинство ракет были сбиты средствами ПВО, а другие попали в несколько районов на севере Израиля, вызвав пожары по меньшей мере в 15 местах.

Также были обнаружены «семь подозрительных воздушных целей», вероятно беспилотников, пересекавших воздушное пространство Израиля из Ливана, четыре из которых были перехвачены.

Как сообщается, во время атаки двое мужчин в возрасте 20 лет получили легкие осколочные ранения в городе Кацрин на Голанских высотах.

Позже «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целями были несколько военных баз.

Израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Дейр-Серьяне на юге Ливана.

Во время ударов еще три «подозрительных воздушных целей», вероятно беспилотники, были сбиты средствами ПВО над Голанскими высотами.

Позже два солдата ЦАХАЛ получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой со стороны Ливана.

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