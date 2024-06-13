Ливан выпустил по Израилю более ста ракет 13.06.2024, 21:13

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ЦАХАЛ ответил.

В четверг, 13 июня, более 100 ракет и несколько беспилотников были выпущены по Израилю с территории Ливана. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы».

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным армии обороны Израиля, при атаке Ливан выпустил около 40 ракет в сторону Голанских высот и Галилеи.

Большинство ракет были сбиты средствами ПВО, а другие попали в несколько районов на севере Израиля, вызвав пожары по меньшей мере в 15 местах.

Также были обнаружены «семь подозрительных воздушных целей», вероятно беспилотников, пересекавших воздушное пространство Израиля из Ливана, четыре из которых были перехвачены.

Как сообщается, во время атаки двое мужчин в возрасте 20 лет получили легкие осколочные ранения в городе Кацрин на Голанских высотах.

Позже «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целями были несколько военных баз.

Footage purportedly shows one of the rocket impacts in the Katzrin area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/LxlFfwZIfE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024

Израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Дейр-Серьяне на юге Ливана.

Во время ударов еще три «подозрительных воздушных целей», вероятно беспилотники, были сбиты средствами ПВО над Голанскими высотами.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דיר סירין שבדרום לבנון.



בהמשך להתרעות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין בשעה 16:36 ו-16:53 במרחב רמת הגולן, לוחמי ההגנה האווירית יירטו שלוש מטרות שזוהו, האירוע הסתיים>> pic.twitter.com/OHlwglbp2s — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 13, 2024

Позже два солдата ЦАХАЛ получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой со стороны Ливана.