В тени Америки 2 Тимоти Снайдер

15.06.2024, 12:30

2,684

Тимоти Снайдер

О российских пропагандистах, Трампе и победе Украины.

Российская пропаганда находится в тени Америки. В то время как Америка освещает Россию только тогда, когда есть что освещать, а, как правило, даже в этом случае не освещает, российское пропагандистское телевидение каждый вечер начинает с предпосылки, что все, что произошло в этот день, — дело рук Америки и вина Америки. Это не отражает реальность — или восприятие реальности типичным американцем.

Это отражает проблему, которую призвана решать российская пропаганда. Поскольку Владимир Путин — босс боссов в олигархическом режиме, где внутренняя политика невозможна, пропагандисты должны направлять внимание на мир за пределами России таким образом, чтобы российское руководство выглядело праведным.

Российские пропагандисты делают это в уверенности, что никто за пределами России за ними не наблюдает. Но Джулия Дэвис, к большому счастью для всех нас, это сделала. Благодаря ее новой книге «По их собственным словам» мы можем понять специфику работы пропагандистов, а также то напряжение, которое они испытывают, когда внешний мир создает им проблемы.

Их основная позиция заключается в том, что Америка находится в постоянной войне с Российской Федерацией. Поскольку Россия не может вести и не может выиграть реальную войну такого рода, пропагандисты чувствуют себя наиболее комфортно, когда действия Америки оборачиваются против нее самой. Они почти никогда не говорят о внутренней политике России, но одержимы каждым доказательством внутренней слабости Америки.

Дональд Трамп — их любимое оружие против Америки. Трамп описывается как друг и союзник, «наш Трампушка» и «Дональд Фредович». В его отсутствие на посту президента его называют великой надеждой России. Его «очень не хватает»; Россия «готова избрать вас снова». Российские пропагандисты без труда предсказали, что Трамп попытается совершить переворот, когда проиграет в 2020 году, потому что такое поведение для них привычно. Они радовались, когда он это сделал, потому что думали, что это может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах. Освещение попытки переворота, предпринятой Трампом, поначалу было весьма позитивным. Когда переворот не удался, был сделан очень неловкий разворот к позиции, что все это было своего рода провокацией со стороны демократов.

Одна из вещей, которую, как надеются российские пропагандисты, никто не заметит, но о которой говорится в книге, заключается в том, что они верят в то, что Трамп — идиот. Конечно, с их точки зрения, трудно понять, как они могут верить во что-то еще (кроме, возможно, того, что он предатель, на что тоже иногда намекают). В их общественном мировоззрении уничтожение Соединенных Штатов является главной целью, и вот перед нами американец, который следует их тезисам.

То же самое можно сказать и о Такере Карлсоне. Его, конечно, прославляют, а его видеоролики показывают на российском телевидении. Но путинские пропагандисты, естественно, считают, что любой человек за пределами России, который находится на их стороне, должно быть, не очень умен, и они не могут удержаться, чтобы не сказать об этом. Это единственный пункт, в котором они совершенно искренни.

На это важно обратить внимание, и Джулия Дэвис подробно рассказывает нам об этом, обо всем этом лицемерии антиамериканской позы. Один из ведущих российских пропагандистов отправил свою девушку рожать в Америку, чтобы у его ребенка было американское гражданство. Пропагандисты явно лично страдают от санкций, которые разлучают их с собственностью в Европейском союзе или затрудняют выезд за границу. Они посылают своих детей учиться и работать на Запад, у них нет никакой реальной вражды к Западу. Это, как мне кажется, еще одна причина, по которой они не могут удержаться от того, чтобы считать американцев, которые на их стороне, идиотами.

Когда Путин отдал приказ о начале полномасштабной войны в Украине, у пропагандистов внезапно возникла проблема. Перед нападением, как нам напоминают в этой книге, среди российских пропагандистов была большая уверенность в том, что Украина падет к ногам России «через два дня» или даже «через десять минут». Но когда в феврале 2022 года Россия действительно предприняла полномасштабное вторжение в Украину, это вызвало цепь событий, с которыми пропагандистам было трудно справиться.

Во-первых, они были исключены из процесса и оказались не в курсе происходящего. Вторжение должно было быть само по себе пропагандой, «специальной военной операцией», которая свергла украинское правительство за три дня, после чего должен был последовать парад победы и теплая встреча украинских масс. Этого не произошло, и в основе всего этого лежало мировоззрение (путинское), которое было очевидно ошибочным и его невозможно было критиковать. Российские пропагандисты сразу же переключились на удобную идею о том, что война на самом деле ведется против Америки и что Америка ее начала. Перечитывая эссе Джулии Дэвис, я поразился тому, как быстро это произошло — в течение нескольких дней.

Самих украинцев пришлось дегуманизировать. Это было прямым следствием бессмысленности войны. Русским нужно было внушить, что они каким-то образом превосходят других, и что война имеет какую-то логику. Ее предпосылка, как ясно дал понять Путин, заключалась в том, что на самом деле украинского государства или нации не существует; все это заговор, и он вот-вот развалится. Если, как выяснилось, большее количество украинцев, чем ожидалось, защищалось, это не означало, что Украина была реальной; это просто означало, что логика специальной военной операции, убивающей элиту, должна была распространяться дальше вниз, на население.

Как показывает Джулия Дэвис, российские пропагандисты снова и снова используют откровенно геноцидный язык, призывая к истреблению паразитов, червей, демонов, зомби и т. д. Путинская гротескная «денацификационная» подача войны является геноцидной. Если все украинцы по природе своей определены как нацисты, то будет правильно их всех убивать. Утверждение о «нацизме» никогда не имело ничего общего с политической реальностью (настоящие фашисты — те, что в России — призывают к геноциду), и всегда нужно было только для оправдания этого убийственного проекта. После нападения ХАМАСа на Израиль в российской медиаэлите произошел раскол между не-нацистскими фашистами и нацистскими. Об этом тоже рассказывается в книге.

При внимательном чтении эссе Джулии Дэвис становится ясно, что Америка нужна не только как объект пропаганды, но и как фактический союзник, призванный пропагандистами исправить (неупоминаемые) ошибки, допущенные их собственным (якобы непогрешимым) диктатором. России нужен Трамп, потому что она не может справиться сама. Трамп позволяет им утверждать, что во всем виновата Америка и что это подтверждает ее собственное руководство. И тогда в России все пойдет как прежде.

России нужна Америка, чтобы выручить ее из войны с Украиной. Когда день за днем читаешь сводки Джулии Дэвис о российской пропаганде, становится совершенно ясно, что сами пропагандисты (несмотря на все их бахвальство) осознают, что война идет не по плану и, более того, идет очень плохо. Их снова и снова ставят в невозможные положения: когда Украина захватывает территории, когда Россия не может захватить территорию, когда нужно мобилизовать больше россиян, когда Евгений Пригожин пытается совершить переворот. Они не могут критиковать Путина, и они знают, что Путин не может победить без посторонней помощи: поэтому они болеют за его союзников за рубежом.

Это само по себе стоит отметить — в то время, когда многие европейцы и американцы, похоже, задаются вопросом, как Украина может победить. Ответ прост. Украина может победить, если европейцы и американцы поверят в это и продолжат ей помогать. Как ни странно, это совершенно четко прослеживается на страницах этой книги. Российские пропагандисты знают это. Они полностью полагаются на свою собственную вотчину — рассуждения. На реальном поле боя война для России складывается неудачно. Европейцы и американцы, по сути, не несут никаких расходов. Но если они каким-то образом решат, что устали, Россия сможет победить.

Россия не может выиграть свою собственную войну, — таков очевидный вывод пропагандистов, — но Америка может выиграть войну России за нее. Америка, конечно, не всемогуща, как утверждают российские пропагандисты, но в этом вопросе они правы. По мере приближения выборов в США их обсуждения Украины, как и обсуждения России и всего остального, полностью сосредоточены на том, что происходит внутри Соединенных Штатов. Режим, которому они служат, и начатую им бессмысленную и геноцидную войну может продержаться какое-то время в том и только в том случае, если Соединенные Штаты не поддержат Украину. И тогда героями российской войны, по мнению российской пропаганды, станут американцы, которые ее поддерживают.

Тимоти Снайдер, snyder.substack.com