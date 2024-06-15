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Из тела жлобинского кота достали 17-сантиметровую арбалетную стрелу

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  • 15.06.2024, 12:47
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Из тела жлобинского кота достали 17-сантиметровую арбалетную стрелу

Ветеринар в шоке.

Ветеринарный врач из Жлобина рассказал в своем TikTok об ужасном случае. Ему на осмотр привезли раненного дротиком кота. Сначала мужчина думал, что снаряд принадлежит коммунальщикам, которые таким образом отлавливают бездомных животных. Но осмотрев кота мужчина пришел к выводу, что это дело рук других людей.

Судя по видео в TikTok ветеринара из Жлобина Григория Белягова, описанное им событие произошло 12 июня 2024 года.

— Сегодня произошел случай, от которого я просто в а**е, — говорит ветеринар в своем видео. — В 00.30 ночи раздался звонок: «Помогите, пожалуйста, спасите, у нашего котика — дротик в боку». Я сказал везти его скорее ко мне, потому что дротик мог быть коммунальщиков, и в нем мог находиться токсин, и котик мог умереть. Ребята приезжают, я осматриваю котика, и что вы думаете? В котике торчит стрела от арбалета, 17 сантиметров, которая прошла ему через два легких.

Георгий Белягов уверен, что такой снаряд не мог принадлежать коммунальщикам.

— Ребята, я не знаю, куда мир катится, — возмущается ветврач. — Напоминаю, что за данные действия наступает уголовная ответственность. Ребята, что творится с миром? Я не не представляю, насколько люди стали уродами. Стрелял тот, у кого есть деньги. Арбалет — недешевая игрушка.

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