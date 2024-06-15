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«Так делал Гитлер»: Зеленский раскрыл российскую тактику «ковровых» бомбардировок

  • 15.06.2024, 12:54
  • 1,492
«Так делал Гитлер»: Зеленский раскрыл российскую тактику «ковровых» бомбардировок

Россия использует в месяц до 3500 КАБов для ударов исключительно по гражданскому населению.

Россия ежемесячно выпускает исключительно по гражданскому населению и инфраструктуре Украины 3200-3500 управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24. По его словам, оккупанты целенаправленно бьют по гражданским, чтобы запугать.

«Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре... Они используют тысячи этих бомб, чтобы люди боялись и люди бежали из того или иного города, из той или иной общины, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель. Так же, как делал Гитлер, - «ковровая» бомбардировка - все то же самое, как одна методичка», - сказал Зеленский.

Он отметил, что операция диктатора Владимира Путина по захвату Харькова провалилась. Украинские воины стабилизировали ситуацию в регионе. Зеленский добавил, что Украина 8 месяцев ждала принятия большого пакета помощи от США. За это время Россия так и не смогла захватить Харьков.

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