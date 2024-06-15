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«Взорвалось, растеклось по столу и уделало кухню»

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  • 15.06.2024, 13:02
  • 1,496
«Взорвалось, растеклось по столу и уделало кухню»

Белоруска купила ливерную колбасу, которую не решилась дать даже собаке.

Читательница EX-PRESS.BY из Жодино принесла из магазина лакомство для своей собаки. Но угостить питомца не смогла, потому что «это» растеклось по кухне.

— Ливерную колбасу мы покупаем собаке. И на этот раз при попытке отрезать кусок ножом от целого батона, «это» взорвалось, растеклось по столу и уделало кухню, — рассказала женщина.

— А про «ароматы» я промолчу. Сорри, но я блеванула. И это колбаса Слонимского мясокомбината, называется «ливерная сельская».

Напомним, если потребитель купил товар ненадлежащего качества, по закону он может потребовать заменить продукцию, вернуть деньги, а также обратиться в суд.

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