DeepState: Российские войска отступили на двух направлениях на востоке Украины 1 15.06.2024, 13:23

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ВСУ пошли вперед в Серебрянском лесничестве и Клещиевке.

Силы обороны Украины смогли сделать так, что российские оккупанты вынуждены были отступить на двух участках фронта. Речь идет о Серебрянском лесничестве на Луганщине и Клещиевке в Донецкой области. Об этом 15 июня сообщили аналитики DeepState.

Они обновили карту боев на украинском фронте и проанализировали успехи Сил обороны и ВС РФ на фронте.

«Враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещиевке», — говорится в сообщении.

Между тем аналитики отмечают, что ВС РФ имеют успехи в Донецкой области.

«Враг также продвинулся возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки», — сообщили аналитики.