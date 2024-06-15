DeepState: Российские войска отступили на двух направлениях на востоке Украины

DeepState: Российские войска отступили на двух направлениях на востоке Украины1
- 15.06.2024, 13:23
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ВСУ пошли вперед в Серебрянском лесничестве и Клещиевке.
Силы обороны Украины смогли сделать так, что российские оккупанты вынуждены были отступить на двух участках фронта. Речь идет о Серебрянском лесничестве на Луганщине и Клещиевке в Донецкой области. Об этом 15 июня сообщили аналитики DeepState.
Они обновили карту боев на украинском фронте и проанализировали успехи Сил обороны и ВС РФ на фронте.
«Враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещиевке», — говорится в сообщении.
Между тем аналитики отмечают, что ВС РФ имеют успехи в Донецкой области.
«Враг также продвинулся возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки», — сообщили аналитики.