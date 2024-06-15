Куда катится белорусский рубль? Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

15.06.2024, 13:37

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У Нацбанка нет средств, чтобы удержать его курс после санкций США.

После того, как Минфин США ввел санкции против Московской биржи, белорусский рубль стал более конвертируемой валютой, чем российский.

Санкции против Мосбиржи означают, что торгов ни долларами, ни евро на бирже теперь не будет. Центробанк России будет определять валютный курс по результатам внебиржевых торгов.

И это на самом деле много меняет. Когда валютой торговали на бирже, Центробанк мог влиять на курс рубля разнообразными интервенциями. А когда банки продают валюту друг другу напрямую, то из всех интервенций влияния у Центробанка остаются только вербальные.

А что может быть с белорусским рублем? Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс нашего рубля?

Конечно, санкции против Мосбиржи не означают, что российский рубль сейчас куда-нибудь упадет. Он может и упадет, но это необязательно. Но это значит, что курс российского рубля будет гораздо более нестабильным, чем раньше. Спрэд его колебаний станет гораздо шире.

А белорусский рубль слишком тесно связан с российским. На Россию приходится 65% белоруской внешней торговли. С учетом транзита от России зависит 90% белорусского экспорта. Российский рубль занимает больше половины от объема торгов на белорусской бирже. Поэтому у белорусского рубля нет никаких вариантов, кроме как следовать в кильватере российской валюты.

Если размах колебаний вырастет, то нашему Нацбанку придется увеличить объем валютных интервенций, чтобы сглаживать резкие колебания курса. А не сказать, чтобы у белорусского Нацбанка было много лишней валюты на все эти интервенции.

Резервов, которые можно потратить на обеспечение стабильности национальной валюты, в золотовалютных резервах Нацбанка осталось меньше, чем 3 млрд.

С конца прошлого года они сократились почти на 400 млн, а за последний месяц — на 100.

Потому что стимулирование экономического роста имело один довольно неприятный побочный эффект: оборот валютного рынка в мае стал рекордным с начала года и составил 9 млрд долларов. При этом за месяц спрос превысил предложение на 204 млн.

И это прямое следствие действий властей по стимулированию внутреннего спроса. Поэтому стимулирование потребительского спроса увеличивает интерес к покупке импортных товаров. Чем больше становится денег, тем больше растет спрос на импорт.

В итоге за четыре месяца дефицит внешней торговли вырос до 150 млн долларов. За четыре месяца экспорт товаров вырос на 4,7%, а экспорт только на 3%. Хотя правительство надеялось увеличить его на 7,5%.

Поэтому лишней валюты, чтобы стабилизировать ею курс белорусского рубля, нет и особо не предвидится.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»