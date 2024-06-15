закрыть
15 июня 2024, суббота, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хартия» выбила врага во встречном бою под Липцами

  • 15.06.2024, 13:44
«Хартия» выбила врага во встречном бою под Липцами

Эти россияне дошли до Харькова ближе всего.

Российские захватчики почти дошли до самых окраин Липцов на Харьковщине 12 мая, но на следующий день, 13 мая, спецназовцы совместно с бригадой «Хартия» выбили врага из всех этих посадок. Бойцы точно отработали по оккупантам дронами и артиллерией, а пехотинцы в жестких боях ликвидировали врага на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в спецрепортаже сообщил Юрий Бутусов на ютуб-канале «Бутусов Плюс».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко