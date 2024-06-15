«Хартия» выбила врага во встречном бою под Липцами
- 15.06.2024, 13:44
Эти россияне дошли до Харькова ближе всего.
Российские захватчики почти дошли до самых окраин Липцов на Харьковщине 12 мая, но на следующий день, 13 мая, спецназовцы совместно с бригадой «Хартия» выбили врага из всех этих посадок. Бойцы точно отработали по оккупантам дронами и артиллерией, а пехотинцы в жестких боях ликвидировали врага на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в спецрепортаже сообщил Юрий Бутусов на ютуб-канале «Бутусов Плюс».