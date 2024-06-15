Можно ли в Беларуси работать по совместительству на полную ставку? 15.06.2024, 13:51

В Трудовом кодексе есть интересные нюансы.

Обычно работу по совместительству предлагают белорусам на 0,5 ставки или даже меньше. Однако бывают случаи, когда человека можно принять на работу по совместительству на полный рабочий день. Журналисты Telegraf.news посмотрели, что в этом случае говорит закон, а точнее — Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Сперва напомним, что совместительство – это выполнение в свободное от основной работы время оплачиваемого труда у того же (внутреннее совместительство) или у другого (внешнее совместительство) нанимателя на официальных условиях с заключением трудового договора.

В законе говорится, что работать по совместительству полный рабочий день имеют право:

работники, которые находятся в отпуске без сохранения или с частичным сохранением зарплаты, который предоставляет наниматель, если необходимо временно приостановить работу или сократить её объём;

сотрудники, которые находятся в трудовом отпуске по основному месту работы.

Согласно ч. 1 ст. 345 ТК РБ, для совместителей установлена предельная максимальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать нормы, установленные ст. 111-114 ТК РБ. Так, нормальной признаётся продолжительность рабочего времени, равная полной (не более 40 часов в неделю) или сокращённой (не более 35 часов в неделю) его норме. Для совместителей данная норма уменьшена вдвое и составляет не более 20 и не более 17,5 часов в неделю соответственно.

Кроме того, в белорусском законодательстве не указано максимальное количество договоров о работе по совместительству. Однако несмотря на это общая продолжительность работы у каждого нанимателя не должна превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени.

Важно! Режим работы на условиях совместительства по каждому трудовому договору не должен совпадать.