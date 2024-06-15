закрыть
15 июня 2024, суббота, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин продумывают «план Б» на случай смерти Кадырова

  • Владимир Кравченко, ZN.UA
  • 15.06.2024, 13:58
  • 4,732
Путин продумывают «план Б» на случай смерти Кадырова

Кто заменит главу Чечни?

Сколь бы тяжела ни была болезнь правителя Чечни Рамзана Кадырова, о которой сейчас так много говорят в России, он крепко цепляется за власть и не собирается уходить в отставку. Но поскольку его здоровье «не оставляет надежд на излечение», глава республики, его окружение, администрация российского президента готовятся к «обстоятельствам непреодолимой силы», просчитывают варианты и продумывают «план Б» на посткадыровский период. Ведь на кону не только жизнь семьи Кадырова и его приближенных, но и стабильность на Северном Кавказе.

«Чечня — это покоренный регион», — отметил в интервью Радио Свобода правозащитник Муса Ломаев. Контроль над республикой Кадыров поддерживает, используя дотации из федерального бюджета и репрессии, подавляя религиозную и светскую оппозицию, насаждая законы шариата и нормы поведения, присущие патриархальному чеченскому обществу. В Чечне и России кадыровский режим ассоциируется со страхом, жестокостью, беззаконием: реалии республики — похищения, пытки, изнасилования, внесудебные убийства.

Все усилия Кадырова направлены на удержание власти, укрепление позиций своей семьи и продвижение интересов своего клана. Чечня сегодня — фактически феодальная вотчина Кадырова. Он имеет собственную армию и подконтрольные лично ему службы безопасности. Он и близкие к нему люди контролируют всю систему управления в Чечне: по данным интернет-издания «Кавказский узел», из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. «Все выполняют функции менеджеров в «кадыровской фирме», — пишет «Кавказский узел».

В последние годы дети Кадырова в Чечне делают головокружительную карьеру в системе госуправления. Так, старшая дочь Айшат — вице-премьер чеченского правительства. Дочь Хадижат — первый замруководителя администрации главы Чечни по социальным вопросам. Старший сын Ахмат, а ему только 18 лет, — министр по физической культуре и спорту. 16-летний (!) Адам — начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни и куратор Российского университета спецназа им.В.Путина.

В самой России боятся сказать лишнее слово о Кадырове и ситуации с правами человека в республике. Сами же кадыровцы внутри страны играют роль опричнины, заставляя россиян приносить публичные извинения, а на фронте — заградотрядов, расстреливая российских отказников. И хотя формально на территории Чеченской республики действуют федеральные законы и федеральная власть, в реальности все решает слово Кадырова.

Подобное стало возможным благодаря тому, что Рамзан Кадыров сформировал особые связи с центром, основывающиеся на его личных отношениях с Владимиром Путиным. Это развязывает руки главе Чечни не только в проведении репрессивной политики внутри республики, но и во взаимоотношениях с федералами, которые имеют на него зуб еще со времен второй чеченской войны. А в случае конфликта чеченской власти с федеральной, Путин зачастую становится на сторону лидера северокавказской республики.

Убийства, террор, феодальные порядки, нарушение федеральных законов — для Кремля это небольшая плата за умиротворение республики, в которой практически нет протестного потенциала и вооруженного подполья. Ведь покорная Чечня — залог лояльности всего Северного Кавказа, для которого характерны высокий уровень безработицы и отсутствие социальных лифтов, этнические и клановые противоречия, преступность и коррупция, преследование инакомыслящих и вакуум правосудия.

Поэтому в Грозном и Москве опасаются, что смерть Кадырова может вызвать дестабилизацию в Чечне и привести к взрыву в регионе.

Учитывая, сколько крови пролил Кадыров и его приближенные, «кровников» у них хватает. Более чем вероятно, что в посткадыровский период могут начаться не только жесткие внутриэлитные разборки, но и масштабный внутренний конфликт, когда чеченцы будут мстить за смерть родных. Этого кровавого сценария в Москве и Грозном стремятся избежать и пытаются создать предохранители, способные как не допустить «замятню», так и обезопасить семью Кадырова и людей из его окружения.

Судя по последним кадровым изменениям, чеченское и российское руководство уже начали реализовывать «план Б». И не только готовя для кадыровской семьи место в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Так, бывший глава парламента Магомед Даудов назначен главой правительства республики. Предшественник Даудова Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Пост главы парламента теперь занимает Шаид Жамалдаев, ранее бывший заместителем спикера чеченского парламента. А экс-командир «Ахмат» Апти Алаудинов назначен на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. (Напомню, что бойцы «Ахмат» обвиняются в многочисленных военных преступлениях, совершенных в Украине.)

Апти Алаудинов
Фото: Getty Images

Собственно, именно Алаудинова называют одним из претендентов на пост главы республики в посткадыровской Чечне. Во всяком случае «Новая газета. Европа» утверждает, что на его кандидатуре остановились в АП. По мнению главного редактора этого российского издания Кирилла Мартынова, назначение Алаудинова может означать, что Кремль решил положить конец особому положению Чечни: свернуть часть элементов кадыровского правления и сделать северокавказскую республику рядовым регионом РФ.

Между тем существует еще один претендент — Магомед Даудов. Российские эксперты отмечают: «Его называют «цепным псом» режима, но известен он не только своей жестокостью, но и эффективностью… При этом отношение Кадырова к Даудову можно назвать скорее «потребительским». ТГ-канал BRIEF предполагает, что Даудов фактически станет регентом в случае ухода Кадырова: «Он будет возглавлять Чечню до конституционного совершеннолетия Ахмата Кадырова и должен обеспечить плавный переход».

Магомед Даудов
Фото: Getty Images

И Даудов, и Алаудинов зарекомендовали себя верными исполнителями воли Кадырова. Они оба участвовали в незаконных задержаниях, пытках, внесудебных казнях. В расследовании издания «Новая газета. Европа» утверждается, что если Кадырову надо кого-то наказать в восточной части Чечни, то «это поручается Даудову, если в западной — это территория Апти». В целом по России — депутату Госдумы Адаму Делимханову. Кстати, Делимханова тоже не стоит сбрасывать со счетов: он имеет немалое влияние в Чечне, располагая финансовыми и силовыми ресурсами.

Впрочем, неизвестно, насколько они будут соблюдать слово, данное Кадырову.

Возможно, сам Кадыров и хотел бы видеть в роли преемника своих сыновей — Ахмата и Адама. Однако их возраст, отсутствие политического опыта и поддержки в силовых структурах делают планы главы Чечни нереалистичными. При этом, как отмечает Муса Ломаев, «эти дети выросли в аквариумных условиях, где им всегда все преподносили, за них все делали. Эти дети не приспособлены к реальной жизни». Во всяком случае в ближайшие годы у «принцев» нет перспектив возглавить республику.

Не исключено, что на политический Олимп в Чечне выйдет и неизвестный сегодня претендент. Ведь ключевую роль в выборе преемника главы северокавказской республики будет играть не Кадыров или его окружение, а только сам Путин, главная цель которого — сохранить внутриэлитный баланс в Чечне и стабильность в регионе.

Владимир Кравченко, ZN.UA

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко